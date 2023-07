In attesa della presentazione della serie Google Pixel 8, in programma per ottobre, in Rete continuano a susseguirsi le indiscrezioni che provano ad anticiparci quelle che dovrebbero essere le sue principali caratteristiche.

L’ultimo contributo nelle scorse ore è arrivato dal popolare leaker Yogesh Brar, che su Twitter ha condiviso quelle che potrebbero essere le caratteristiche tecniche del modello base e il suo presunto prezzo in Europa.

Le ultime anticipazioni su Google Pixel 8

A dire del leaker, tra le principali caratteristiche di Google Pixel 8 dovremmo trovare un display OLED da 6,17 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz e un processore Google Tensor G3.

Per quanto riguarda il comparto memorie, il nuovo smartphone del colosso di Mountain View dovrebbe poter contare su 8 GB di RAM e su 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione.

Passando al settore imaging, frontalmente Google Pixel 8 dovrebbe vantare una fotocamera da 11 megapixel per selfie e videochiamate mentre sulla parte posteriore dovrebbe trovare spazio una doppia fotocamera con un sensore primario Samsung GN2 da 50 megapixel con OIS e un sensore ultra grandangolare da 12 megapixel

Tra le altre caratteristiche del nuovo smartphone del colosso di Mountain View dovremmo trovare un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali a ultrasuoni e una batteria da 4.485 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 24 W e in modalità wireless a 12 W).

Dal punto di vista software, infine, lo smartphone arriverà sul mercato con a bordo Android 14.

A dire di Yogesh Brar, Google Pixel 8 dovrebbe fare il suo esordio sul mercato all’inizio di ottobre ad un prezzo di partenza compreso nella fascia tra 649 euro e 699 euro.

La speranza è che il colosso di Mountain View sia in grado di vendere la nuova serie top di gamma da subito a livello globale, senza limitarla ad alcuni fortunati Paesi. Staremo a vedere.

