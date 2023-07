Google ha aggiunto un paio di nuove funzionalità al suo file manager per Android. Le novità introdotte in sordina probabilmente nelle ultime settimane sembrano abbastanza utili e pratiche. Ecco di cosa si tratta.

L’app Files di Google ora offre la possibilità di condividere intere cartelle tramite l’opzione “Condivisione nelle vicinanze”, permettendo agli utenti di trasferirle con un’unica azione.

L’altra novità consiste in una migliore interfaccia per la selezione dei file in un elenco. Ora Files di Google consente di contrassegnare tutti i contenuti che hanno la stessa data in una volta sola.

Files di Google è un’app dedicata alla gestione dei file che oltre alle semplici funzioni tipiche di un file manager offre un ventaglio di funzionalità interessanti che vanno dalle opzioni per liberare lo spazio fino a quelle dedicate al backup, passando per gli aspetti dedicati alla condivisione. Si tratta dunque di uno strumento versatile che con le ultime aggiunte diventa ancora più completo.

Recentemente il colosso di Mountain View ha cambiato il look di Google Discover e anche Google Foto a breve potrebbe rifarsi il look con una nuova interfaccia.

