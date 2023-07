CoopVoce ha aggiornato ulteriormente la lista degli smartphone compatibili con la tecnologia VoLTE, inserendo nuovi dispositivi di Motorola e Vivo e aggiungendo per la prima volta alcuni modelli di TCL.

Il servizio VoLTE di CoopVoce, dopo una prima fase in cui era necessario richiedere manualmente l’attivazione del servizio, è disponibile ora automaticamente per tutti i clienti in possesso di uno smartphone compatibile. L’operatore specifica che per usufruire del servizio occorre aggiornare lo smartphone all’ultima versione disponibile del sistema operativo.

La compatibilità degli smartphone con la tecnologia VoLTE dipende infatti dagli stessi produttori, che devono distribuire l’aggiornamento software necessario. Per questo motivo CoopVoce afferma che non può garantire che tutti i modelli presenti sul mercato saranno compatibili, ma che sta lavorando a pieno ritmo con quanti più produttori possibili.

La nuova lista degli smartphone compatibili con il VoLTE

In questa nuova ondata di smartphone compatibili, CoopVoce ha aggiunto per la prima volta alcuni dispositivi del marchio TCL, aggiungendo poi ulteriori modelli di Motorola e Vivo. Attualmente gli smartphone compatibili con la tecnologia VoLTE dell’operatore includono dispositivi Android di Samsung, Honor, Motorola, Huawei, Oppo, Xiaomi, Vivo e TCL.

Gli smartphone TCL inclusi nella lista sono i seguenti, compresi “tutti i nuovi modelli a partire da luglio 2023”:

TCL 403

TCL 405

TCL 406

TCL 408

TCL 40 SE

TCL 40R 5G

Per quanto riguarda invece gli smartphone di Motorola, sono stati aggiunti gli smartphone della serie Motorola Edge 40 e diversi smartphone della serie G e Razr. I modelli completi sono i seguenti, compresi “tutti i nuovi modelli da gennaio 2023”:

Motorola Moto e22

Motorola Moto e22i

Motorola Moto g72

Motorola Moto e13

Motorola Moto g13

Motorola Moto g23

Motorola Moto g53 5G

Motorola Moto g73 5G

Motorola Edge 40 pro

Motorola Edge 40

Motorola Razr 40 ultra

Motorola Razr 40

Motorola ThinkPhone

Guadagna un discreto numero di smartphone compatibili anche il brand di Vivo, finora presente nella lista con il solo Vivo Y72. La lista aggiornata è la seguente, compresi “tutti i nuovi modelli da luglio 2023”:

VIVO Y72

VIVO V21 5G

VIVO V23

VIVO X80 Lite

VIVO X80 Pro

VIVO Y01

VIVO Y21

VIVO Y21s

VIVO Y76 5G

Rimane invece invariata la lista di smartphone Huawei, OPPO, Honor e Samsung, per i quali vi rimandiamo all’articolo dedicato di qualche settimana fa. CoopVoce, infine, sottolinea che aggiornerà costantemente la lista degli smartphone compatibili con il servizio VoLTE dell’operatore, e consiglia di tenere sempre sott’occhio la pagina ufficiale dedicata al servizio.