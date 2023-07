L’operatore telefonico CoopVoce ha recentemente introdotto importanti novità per il suo servizio VoLTE, la tecnologia che consente di effettuare e ricevere chiamate attraverso la rete 4G. In particolare, l’azienda ha reso automatica l’attivazione del servizio e ha aggiornato contestualmente l’elenco degli smartphone ufficialmente compatibili, includendo nuovi modelli dei brand HONOR e Samsung.

CoopVoce introduce l’attivazione automatica del servizio VoLTE

Dopo un periodo sperimentale limitato a un numero ristretto di clienti, il servizio VoLTE di CoopVoce è stato reso disponibile a tutti gli utenti dal 7 Marzo 2023. Inizialmente, per usufruire del servizio, era necessario richiedere l’attivazione manualmente attraverso una pagina dedicata sul sito ufficiale dell’operatore.

In queste ore CoopVoce ha deciso di semplificare ulteriormente il processo: l’indicazione per l’attivazione manuale è stata rimossa dal sito e il servizio VoLTE viene ora attivato automaticamente su tutti gli smartphone compatibili. Questa modifica facilita notevolmente l’accesso al servizio da parte degli utenti, eliminando un passaggio che poteva essere percepito come un ostacolo o un ritardo nell’utilizzo del servizio stesso.

CoopVoce aggiorna la lista dei dispositivi compatibili con il VoLTE

Parallelamente all’automatizzazione dell’attivazione del servizio, CoopVoce ha aggiornato l’elenco dei dispositivi compatibili con il VoLTE. Dopo l’aggiunta dei produttori Huawei e OPPO avvenuta nel corso del mese di giugno, la lista si è ulteriormente allungata con l’introduzione di alcuni modelli di smartphone HONOR e Samsung.

Tra i nuovi dispositivi compatibili troviamo Honor 50 Lite, Honor 90 Lite, Honor Magic 4 Lite 4G, Honor Magic 4 Lite 5G, Honor X6a, Honor X8 5G, Samsung Galaxy A02s e Samsung Galaxy Z Fold. Per alcuni modelli Honor già presenti in lista sono stati apportati dei cambiamenti ai codici modello. Inoltre, l’operatore ha comunicato che tutti i nuovi modelli di smartphone Samsung commercializzati a partire dal 1° Gennaio 2023, compresi i modelli della serie Galaxy S23, Galaxy A14, Galaxy A34 e Galaxy A54, sono compatibili con il servizio VoLTE. Di seguito inseriamo la lista dei modelli compatibili dei due produttori:

Smartphone HONOR compatibili con il VoLTE di CoopVoce

Honor Magic 5 Lite 5G;

Honor 70 Lite;

Honor Magic 5 Pro;

Honor 50;

Honor X7a;

Honor X8;

Honor Magic 4 Pro;

Honor Magic Vs;

Honor Honor 70;

Honor X6;

Honor Honor 50 Lite;

Honor Magic 4 Lite 4G;

Honor Magic 4 Lite 5G;

Honor X8 5G;

Honor Honor 90 Lite;

Honor X6a.

Smartphone Samsung compatibili con il VoLTE di CoopVoce

Samsung Galaxy A04s;

Samsung Galaxy A12 new;

Samsung Galaxy A13;

Samsung Galaxy A13 (new);

Samsung Galaxy A22;

Samsung Galaxy A32;

Samsung Galaxy A51;

Samsung Galaxy A52;

Samsung Galaxy A52 5G;

Samsung Galaxy A52s 5G;

Samsung Galaxy A53 5G;

Samsung Galaxy Z Fold2 5G;

Samsung Galaxy Z Flip3 5G;

Samsung Galaxy Z Fold3 5G;

Samsung Galaxy Z Flip4 5G;

Samsung Galaxy Z Fold4 5G;

Samsung Galaxy Xcover Pro;

Samsung Galaxy Xcover6 Pro;

Samsung Galaxy S20 FE 5G;

Samsung Galaxy S20;

Samsung Galaxy S20 5G;

Samsung Galaxy S20+;

Samsung Galaxy S20+ 5G;

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G;

Samsung Galaxy S21 FE;

Samsung Galaxy S21 FE (new hw);

Samsung Galaxy S21 5G;

Samsung Galaxy S21+ 5G;

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G;

Samsung Galaxy M12;

Samsung Galaxy M22;

Samsung Galaxy M23 5G;

Samsung Galaxy M31s;

Samsung Galaxy M32;

Samsung Galaxy M33 5G;

Samsung Galaxy M53 5G;

Samsung Galaxy Note10 Lite;

Samsung Galaxy S22;

Samsung Galaxy S22+;

Samsung Galaxy S22 Ultra;

Samsung Galaxy Tab A7;

Samsung Galaxy Tab Active4;

Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G;

Samsung Galaxy Tab A8;

Samsung Galaxy Tab S8;

Samsung Galaxy Tab S8+;

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra;

Samsung Galaxy A03;

Samsung Galaxy A12;

Samsung Galaxy A13 5G;

Samsung Galaxy A23 5G;

Samsung Galaxy A31;

Samsung Galaxy A32 5G;

Samsung Galaxy A33 5G;

Samsung Galaxy A41;

Samsung Galaxy A51 5G;

Samsung Galaxy A71;

Samsung Galaxy A72;

Samsung Galaxy Z Flip;

Samsung Galaxy Z Flip2 5G;

Samsung Galaxy XCover5;

Samsung Galaxy S10 Lite;

Samsung Galaxy S20 FE;

Samsung Galaxy S20 FE new;

Samsung Galaxy M13;

Samsung Galaxy M21;

Samsung Galaxy M52 5G;

Samsung Galaxy Note20;

Samsung Galaxy Note20+ 5G;

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G;

Samsung Galaxy A03s;

Samsung Galaxy A22 5G;

Samsung Galaxy Note10;

Samsung Galaxy Note10+;

Samsung Galaxy Note10+;

Samsung Galaxy A42 5G;

Samsung Z Fold;

Samsung Galaxy A02s.

Queste novità rappresentano un significativo miglioramento dell’offerta di CoopVoce, che conferma la sua attenzione verso le esigenze dei clienti. La semplificazione del processo di attivazione del servizio VoLTE e l’ampliamento della lista dei dispositivi compatibili rappresentano dei passi in avanti importanti nella direzione di una sempre maggiore accessibilità e fruibilità dei servizi offerti dall’operatore.

