L’operatore telefonico CoopVoce ha da poco aggiornato la lista degli smartphone compatibili con la tecnologia VoLTE sul suo sito ufficiale, inserendo per la prima volta degli smartphone Xiaomi, che vanno ad aggiungersi ai già presenti dispositivi di Samsung, Huawei, Honor, Motorola e OPPO.

Il servizio VoLTE, che consente di effettuare telefonate su rete 4G, è stato introdotto per la prima volta da CoopVoce lo scorso 7 marzo per tutti i clienti e, dopo un periodo iniziale in cui era necessario richiedere manualmente l’attivazione del servizio, quest’ultimo viene ora attivato in maniera automatica su tutti gli smartphone compatibili.

L’operatore precisa che per usufruire del servizio VoLTE è necessario aggiornare lo smartphone all’ultima versione del sistema operativo, ma non può garantire che qualunque dispositivo sul mercato verrà reso compatibile. CoopVoce rassicura però di star lavorando con tutti i principali produttori per rendere compatibili tutti gli smartphone di prossima uscita e quanti più modelli possibili di quelli rilasciati sul mercato di recente.

I modelli compatibili con il VoLTE di CoopVoce

Come già anticipato in apertura, quindi, CoopVoce ha aggiornato la lista degli smartphone inserendo per la prima volta alcuni modelli Xiaomi, nello specifico Xiaomi 12 Lite, Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11i e Redmi Note 10 5G. L’operatore specifica anche che tutti i modelli Samsung rilasciati da gennaio in poi, e tutti i modelli di OPPO e Huawei rilasciati da maggio in poi, sono compatibili con il servizio.

Nello specifico, gli smartphone Samsung compatibili con il VoLTE di CoopVoce sono i seguenti, e rappresentano la lista più corposa:

Samsung Galaxy A04s;

Samsung Galaxy A12 new;

Samsung Galaxy A13;

Samsung Galaxy A22;

Samsung Galaxy A32;

Samsung Galaxy A51;

Samsung Galaxy A52;

Samsung Galaxy A52 5G;

Samsung Galaxy A52s 5G;

Samsung Galaxy A53 5G;

Samsung Galaxy Z Fold2 5G;

Samsung Galaxy Z Flip3 5G;

Samsung Galaxy Z Fold3 5G;

Samsung Galaxy Z Flip4 5G;

Samsung Galaxy Z Fold4 5G;

Samsung Galaxy Xcover Pro;

Samsung Galaxy Xcover6 Pro;

Samsung Galaxy S20 FE 5G;

Samsung Galaxy S20;

Samsung Galaxy S20 5G;

Samsung Galaxy S20+;

Samsung Galaxy S20+ 5G;

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G;

Samsung Galaxy S21 FE;

Samsung Galaxy S21 5G;

Samsung Galaxy S21+ 5G;

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G;

Samsung Galaxy M12;

Samsung Galaxy M22;

Samsung Galaxy M23 5G;

Samsung Galaxy M31s;

Samsung Galaxy M32;

Samsung Galaxy M33 5G;

Samsung Galaxy M53 5G;

Samsung Galaxy Note10 Lite;

Samsung Galaxy S22;

Samsung Galaxy S22+;

Samsung Galaxy S22 Ultra;

Samsung Galaxy Tab A7;

Samsung Galaxy Tab Active4;

Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G;

Samsung Galaxy Tab A8;

Samsung Galaxy Tab S8;

Samsung Galaxy Tab S8+;

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra;

Samsung Galaxy A03;

Samsung Galaxy A12;

Samsung Galaxy A13 5G;

Samsung Galaxy A23 5G;

Samsung Galaxy A31;

Samsung Galaxy A32 5G;

Samsung Galaxy A33 5G;

Samsung Galaxy A41;

Samsung Galaxy A51 5G;

Samsung Galaxy A71;

Samsung Galaxy A72;

Samsung Galaxy Z Flip;

Samsung Galaxy Z Flip2 5G;

Samsung Galaxy XCover5;

Samsung Galaxy S10 Lite;

Samsung Galaxy S20 FE;

Samsung Galaxy S20 FE new;

Samsung Galaxy M13;

Samsung Galaxy M21;

Samsung Galaxy M52 5G;

Samsung Galaxy Note20;

Samsung Galaxy Note20+ 5G;

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G;

Samsung Galaxy A03s;

Samsung Galaxy A22 5G;

Samsung Galaxy Note10;

Samsung Galaxy Note10+;

Samsung Galaxy Note10+;

Samsung Galaxy A42 5G;

Samsung Z Fold;

Samsung Galaxy A02s.

Gli smartphone Honor compatibili sono invece i seguenti:

Honor Magic 5 Lite 5G;

Honor 70 Lite;

Honor Magic 5 Pro;

Honor 50;

Honor X7a;

Honor X8;

Honor Magic 4 Pro;

Honor Magic Vs;

Honor Honor 70;

Honor X6;

Honor Honor 50 Lite;

Honor Magic 4 Lite 4G;

Honor Magic 4 Lite 5G;

Honor X8 5G;

Honor Honor 90 Lite;

Honor X6a.

A chiudere infine la lista, unici modelli compatibili di questi brand, troviamo Motorola Moto e22 e Moto e22i, Huawei Mate X3 e P60 Pro e OPPO A98 5G. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale di CoopVoce dedicata al VoLTE.