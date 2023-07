Nonostante Samsung abbia in programma la presentazione dei nuovi smartphone pieghevoli in occasione dell’evento Galaxy Unpacked di fine luglio, c’è già chi guarda al futuro e attende la prossima serie di flagship “tradizionali” dell’azienda: i Samsung Galaxy S24.

È già da qualche tempo che circolano in rete informazioni sui dispositivi i questione, le ultime che abbiamo visto per esempio riguardavano presunte caratteristiche di batterie e fotocamere.

C’è un aspetto con cui Samsung deve confrontarsi nello sviluppo dei futuri Galaxy S24, qualcosa che sta prendendo sempre più piede negli ultimi tempi, ovvero l’intelligenza artificiale: abbiamo visto diverse aziende proporre le proprie soluzioni, più o meno valide, e il colosso coreano sicuramente non vorrà essere da meno.

Samsung potrebbe non aspettare Google e sviluppare una propria intelligenza artificiale per i Galaxy S24

Sebbene al momento l’intelligenza artificiale nel settore degli smartphone sia fondamentalmente limitata all’integrazione in alcune applicazioni, solitamente dedicate alla fotografia come Enhance-X per esempio, sappiamo che Google ha intenzione di rendere Bard sempre più presente sugli smartphone Android, partendo dall’app Google.

Samsung però potrebbe non voler aspettare i comodi del colosso di Mountain View e potrebbe voler sviluppare una propria intelligenza artificiale per gli smartphone della serie Galaxy S24.

It has nothing to do with Bixby, forget Bixby. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) July 20, 2023

Come potete notare dal tweet pubblicato dal leaker Ice Universe, lo sviluppo da parte di Samsung di una propria AI per i Galaxy S24 sarebbe addirittura certa, ma non solo, il leaker sottolinea come tutto ciò non abbia nulla a che vedere con l’attuale assistente proprietario Bixby.

Bixby rappresenta una sorta di tasto dolente per l’azienda, se infatti in patria potrebbe aver riscosso un discreto successo, non si può certo dire altrettanto a livello globale dove la maggior parte degli utenti ha sempre snobbato la soluzione proposta dall’azienda, nonostante i recenti tentativi di miglioramento apportati.

È lecito presumere che nei piani della società ci sia la dismissione di Bixby (come già paventato) in favore di una soluzione più moderna e funzionale? Non ci resta che attendere per scoprire quali piani abbia in serbo la società per i prossimi samsung Galaxy S24.

In copertina gli smartphone della serie Samsung Galaxy S23

