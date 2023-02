Il colosso del settore tecnologico, Samsung Electronics, ha annunciato oggi diversi miglioramenti apportati al proprio assistente vocale Bixby, lo scopo di tale implementazione è quello di migliorare l’esperienza utente, nonché le prestazioni e le capacità sia dell’assistente vocale che dell’intera piattaforma. I miglioramenti spaziano da una maggior comprensione della lingua a diverse possibilità di personalizzazione dell’esperienza d’uso per gli utenti, scopriamo insieme le novità introdotte.

Samsung aggiorna l’assistente vocale Bixby sugli smartphone Galaxy

YoungJip Kim, Executive Vice President and Head del Team di Intelligenza Artificiale in Mobile eXperience Busines di Samsung Electronics ha annunciato l’aggiornamento dell’assistente vocale proprietario con la seguente dichiarazione:

Quando Samsung ha lanciato per la prima volta Bixby come assistente vocale, faceva parte di una visione per creare un’interfaccia uomo-macchina che rendesse la vita più facile e potesse progredire nel tempo con l’innovazione Samsung Galaxy. Oggi introduciamo aggiornamenti per creare un’interfaccia più intelligente che sia proattiva e adattiva, offrendo alle persone un maggiore controllo sulla loro esperienza mobile.

Come detto in apertura, il nuovo aggiornamento di Bixby introduce diverse possibilità di personalizzazione dell’esperienza utente, tra queste si annovera Bixby Text Call (attualmente disponibile solo in inglese), la funzionalità che consente agli utenti di rispondere ad una telefonata digitando un messaggio di testo, che l’assistente provvederà a leggere all’interlocutore.

Grazie a Bixby Custom Voice Creator inoltre, gli utenti hanno la possibilità di personalizzare la voce con cui Bixby leggerà i messaggi, è infatti possibile registrare diverse frasi che in seguito l’assistente provvederà ad analizzare ed elaborare per creare una copia generata dall’intelligenza artificiale della loro voce e del loro tono. Questa voce generata dall’assistente dovrebbe, in un secondo momento, essere compatibile anche con altre applicazioni Samsung, ma per il momento tale funzionalità è limitata alla lingua coreana. L’assistente vocale del brand consente ora anche di personalizzare la parola di attivazione, sostituibile con una frase di propria scelta.

Bixby riceve anche diverse migliorie per quanto riguarda l’integrazione con altri servizi del colosso, è infatti possibile avviare la riproduzione di musica a seconda del tipo di esercizio in Samsung Health o il salvataggio di programmi in Calendario. Inoltre l’assistente è ora in grado di comprendere meglio l’intento ed elaborare le richieste di follow-up comprendendo il contesto, ciò fa si che sia possibile per esempio avviare un allenamento su Samsung Health e in seguito chiedere all’assistente di riprodurre la musica più adatta per quel tipo di esercizio con l’apposito comando “Riproduci musica per questo allenamento“.

L’assistente vocale di Samsung riceve anche la funzionalità che gli consente di eseguire determinate operazioni, senza la necessità di avere una connessione di rete attiva, è ora possibile impostare un timer, acquisire uno screenshot o accendere la torcia anche quando il dispositivo è offline. Infine grazie all’innovativa tecnologia dei dispositivi Galaxy, Bixby riceve una maggiore integrazione con l’intelligenza artificiale, grazie alla quale è in grado di migliorare il riconoscimento della lingua e la funzione di dettatura vocale avanzata.

Nonostante non ci sia una data di rilascio specifica, Samsung fa sapere che le novità sopra menzionate verranno introdotte tramite un aggiornamento software sui dispositivi Galaxy, entro la fine di febbraio.

