Mancano ancora tanti mesi al lancio della serie Samsung Galaxy S24 ma ciò non impedisce alle indiscrezioni sulle sue possibili caratteristiche di susseguirsi in Rete senza sosta.

Nelle scorse ore un nuovo contributo è arrivato dal leaker RGcloudS, che su Twitter ha svelato delle interessanti anticipazioni su quella che potrebbe essere la batteria di Samsung Galaxy S24 Ultra, che potrebbe portare con sé un’importante novità.

Una gradita novità per Samsung Galaxy S24 Ultra

Pare che il colosso coreano sia nelle fasi di prototipazione di batterie stacked (o impilate) per smartphone e, se precedenti indiscrezioni sostenevano che Samsung si stava preparando per avviare la produzione nel suo stabilimento di Cheonan a Seoul, secondo le nuove voci l’azienda avrebbe dato il via ad una produzione pilota per batterie impilate in Cina.

A causa delle quantità limitate, Samsung potrebbe non avere sufficienti scorte per dotare tutta la serie Samsung Galaxy S24 delle nuove batterie, che potrebbero essere implementate soltanto nel modello Ultra (o, nella migliore delle ipotesi, anche nella variante Plus).

Ricordiamo che le batterie per smartphone di tipo stacked offrono diversi vantaggi, come una maggiore densità, migliori prestazioni e una migliore ricarica.

In sostanza, con Samsung Galaxy S24 Ultra (e, forse, con la versione Plus) il colosso coreano potrebbe finalmente accontentare tutti quegli utenti che da tempo chiedono a gran voce un miglioramento per quanto riguarda la velocità di ricarica e il prossimo smartphone di punta di Samsung, pur restando molto lontano dalle vette toccate da alcuni modelli della concorrenza, potrebbe riuscire a vantare una velocità di ricarica di 65 W.

Ad ogni modo, dato che per il lancio della serie Samsung Galaxy S24 ci sarà da avere pazienza ancora per diversi mesi, c’è tutto il tempo per saperne di più.

Del resto, il colosso coreano al momento è impegnato nell’organizzazione dell’evento di lancio di Samsung Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5, in programma per il 26 luglio.