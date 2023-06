Dopo il lancio della serie di fascia alta Samsung Galaxy S23, che a distanza di qualche mese possiamo tranquillamente affermare che ha riscosso particolare successo tra i consumatori anche grazie all’adozione di una versione personalizzata del SoC di punta di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, sembra che Samsung stia già lavorando con fervore alla progettazione dei suoi nuovi gioielli tecnologici del prossimo anno.

A tal proposito sembra che l’azienda sudcoreana abbia già stabilito i nomi in codice interni per la prossima serie di smartphone di fascia alta. Si ipotizza che questa serie continui sulla scia dei modelli precedenti, presentando tre varianti: Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra.

Ecco il nome in codice dei Samsung Galaxy S24

Non è affatto insolito per Samsung utilizzare nomi in codice per i suoi dispositivi di punta: ricordiamo, ad esempio, il nome “Hubble” scelto per la serie Galaxy S20, “Unbound” per la serie Galaxy S21 e “Rainbow” per la serie Galaxy S22; in linea con questa tradizione, l’ultimo arrivato Galaxy S23 aveva come nome in codice “Diamond”. Il nome che risuona all’interno dell’azienda per la nuova generazione di smartphone è “Muse“: seguendo questa logica, si ipotizza che i nomi in codice “Muse1”, “Muse2” e “Muse3” potrebbero riferirsi rispettivamente a Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra.

In passato erano circolate voci riguardo alla possibile eliminazione del modello Plus dalla prossima serie di Samsung. Tuttavia, non sembrano esserci conferme a queste indiscrezioni; al contrario, è probabile che Samsung continui la sua tradizione di lanciare un modello Plus con la serie Galaxy S24, rafforzando la sua offerta e mantenendo una varietà di scelta per i consumatori.

Le specifiche tecniche dei Samsung Galaxy S24 sono ancora avvolte nel mistero

Per quanto riguarda le specifiche tecniche dei nuovi dispositivi che vedranno la luce nel corso del prossimo anno, attualmente si sa poco o nulla. Stando alle indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, possiamo avanzare l’ipotesi che il Galaxy S24 Ultra sarà dotato di una fotocamera con teleobiettivo e zoom ottico 5x che andrebbe a sostituire l’attuale 3x del Galaxy S23 Ultra, caratteristica che ne potenzierebbe notevolmente le capacità fotografiche.

Come di consueto per i prodotti Samsung, ulteriori dettagli sulla serie Samsung Galaxy S24 dovrebbero essere rivelati poco prima del lancio ufficiale. Ci aspettiamo quindi che maggiori informazioni sul design e sulle specifiche dei nuovi smartphone vengano svelate nel corso dei prossimi mesi.

Potrebbero interessarti anche: I Samsung Galaxy S23 ricevono in Italia l’atteso e corposo aggiornamento di giugno e Samsung Galaxy S24 potrebbe vedere il ritorno del SoC Exynos