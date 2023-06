Continuano a susseguirsi in Rete le indiscrezioni che provano ad anticiparci quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di Samsung Galaxy S24, la serie di punta che il colosso coreano lancerà all’inizio del prossimo anno.

Nelle scorse ore un nuovo contributo per chi attende con impazienza di scoprire cosa Samsung ha in serbo per la serie Samsung Galaxy S24 è arrivato dal popolare leaker Ice Universe, che su Twitter si è soffermato in particolare sulla fotocamera del modello Ultra.

Nessuna novità per Samsung Galaxy S24 Ultra

Se con Samsung Galaxy S23 Ultra il colosso coreano ha introdotto rispetto al modello della generazione precedente un importante miglioramento sia della fotocamera principale che di quella frontale (con un incremento della risoluzione), per il modello del prossimo anno non ci dovrebbero essere grandi novità.

A dire di Ice Universe, Samsung Galaxy S24 Ultra dovrebbe vantare lo stesso sensore ISOCELL HP2 da 200 megapixel per la fotocamera primaria, così come i medesimi sensori Sony IMX564 da 12 megapixel ultra grandangolare e Sony IMX754 da 12 megapixel per il teleobiettivo con zoom 3x. Il solo sensore che dovrebbe migliorare pare sia il teleobiettivo con zoom 10x e la scelta del produttore sarebbe ricaduta sul Sony IMX754+ da 12 megapixel.

Nel caso in cui queste indiscrezioni dovessero essere corrette, potrebbero esserci solo lievi miglioramenti nelle prestazioni dello zoom 10x mentre eventuali altri miglioramenti della qualità della fotocamera su Samsung Galaxy S24 Ultra potrebbero derivare soltanto da ottimizzazioni relative al software e all’elaborazione.

Nessuna informazione è stata invece fornita con riferimento ai comparti fotografici delle altre due versioni di Samsung Galaxy S24 (quella base e quella Plus).

Ricordiamo che per la presentazione ufficiale ci sarà da avere pazienza sino all’inizio del 2024 e ad oggi non è nemmeno chiaro se gli smartphone in Europa arriveranno con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 o con Samsung Exynos 2400.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Samsung Galaxy S23 Ultra