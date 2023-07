Amazon anticipa di qualche giorno Xiaomi e mette già a disposizione Redmi 12, sia nella versione base da 4-128 GB sia in quella più generosa da 8-256 GB. Il nuovo smartphone Android di fascia medio-bassa è stato ufficializzato il mese scorso in Thailandia ed è acquistabile in Italia in offerta di lancio.

Redmi 12 è disponibile su Amazon in offerta di lancio

Redmi 12 è uno smartphone che dal punto di vista del design prova un po’ a richiamare i più recenti iPhone in versione “Pro”, soprattutto nella disposizione delle fotocamere. Queste ultime sono tre nella parte posteriore: abbiamo un sensore principale da 50 MP, uno ultra-grandangolare da 8 MP e uno macro da 2 MP per gli scatti ravvicinati. Frontalmente trova posto una fotocamera da 8 MP integrata nello schermo tramite foro. Il display è piuttosto generoso con i suoi 6,79 pollici: il pannello è un IPS LCD 20,5:9 a risoluzione Full-HD+ con refresh rate adattivo fino a 90 Hz.

Il cuore dello smartphone Redmi è firmato MediaTek ed è un Helio G88 (12 nm, con CPU octa-core e GPU Mali-G52): al suo fianco 4 o 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 o 256 GB di memoria interna (purtroppo eMMC 5.1), espandibili fino a 1 TB tramite microSD. A livello di connettività si ferma al 4G, con supporto dual SIM, ma ci sono anche Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.3, NFC, Radio FM, GPS, porta per il jack audio da 3,5 mm e porta USB Type-C. La batteria dovrebbe consentire un’autonomia di tutto rispetto grazie ai suoi 5000 mAh, compatibili con la ricarica cablata da 18 W. Per tutti i dettagli potete consultare la scheda tecnica completa.

Redmi 12 sarà disponibile sul sito ufficiale mi.com a partire dalle 10:00 del 17 luglio 2023, con spedizioni previste per la fine del mese, ma se siete interessati potete acquistarlo in offerta lancio su Amazon con disponibilità immediata (venduto e spedito da Amazon). Sul sito potete trovare la versione 4-128 GB nelle colorazioni Polar Silver, Sky Blue e Midnight Black, oppure la 8-256 GB nella versione Midnight Black: i prezzi sono di rispettivamente 179,90 euro (anziché 199,90 euro) e 209,90 euro (anziché 229,90 euro).

