Samsung continua a darsi da fare con le iniziative promozionali anche dopo l’Amazon Prime Day, ma non batte la fiacca neppure sul fronte degli aggiornamenti software: nel momento in cui scriviamo, sono ben sette gli smartphone del produttore sudcoreano che stanno ricevendo dei nuovi update; al netto di una singola eccezione, il fil rouge degli aggiornamenti in discorso è la presenza di nuove patch di sicurezza. Senza ulteriori indugi, andiamo a scoprire i modelli interessati e tutte le novità in distribuzione.

Samsung Galaxy A54, A52 5G, A71, A22 5G, S20, S20+, S20 Ultra: le novità degli aggiornamenti

Esattamente una settimana fa vi avevamo parlato in un articolo dedicato dei correttivi inclusi da Samsung nelle patch di sicurezza — SMR (Security Maintenance Release) — di luglio 2023; nel frattempo, il produttore ha progressivamente allungato la lista dei modelli per i quali l’aggiornamento è già disponibile e nelle scorse ore sono entrati in elenco anche i nomi di Samsung Galaxy A54 5G e del trio composto da Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Ultra. Allo stesso tempo, ci sono due modelli meno recenti — e meno in vista — come Samsung Galaxy A22 e Samsung Galaxy A71 che devono accontentarsi dell’aggiornamento del mese scorso e l’ex campione di vendite Samsung Galaxy A52 5G che deve invece accontentarsi di un update dal contenuto non meglio precisato. Procediamo con ordine.

L’aggiornamento OTA in roll out per il nuovo cavallo di razza della fascia media Samsung Galaxy A54 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione e a quest’altro il nostro confronto col concorrente più accreditato) presenta dimensioni di poco meno di 257 MB e introduce la versione firmware A546BXXS4AWF7. All’interno di questo pacchetto sono incluse le ultimissime patch di sicurezza, ma anche dei fix per Galaxy Temi e del servizio audio che permette di abilitare la riproduzione audio per le app. L’aggiornamento è in distribuzione in Europa.

Per la serie Samsung Galaxy S20, invece, è in roll out la versione firmware G98*BXXSIHWF6. Per i fix, vale quanto appena detto per Galaxy A54, mentre non ci sono nuove funzioni o novità grafiche da segnalare.

Il nuovo aggiornamento in arrivo in queste ore su Samsung Galaxy A52 5G presenta dimensioni non trascurabili — circa 260 MB —, ma stranamente non include nuove patch di sicurezza (che rimangono “ferme” a giugno 2023). La versione firmware installata è la A526BXXU4EWF3 e la “U” suggerisce la presenza di qualche novità più rilevante delle mere patch, sebbene il changelog ufficiale leggibile nello screeshot apposito non contenga alcun dettaglio a questo proposito. L’unico indizio è rappresentato dalla lista delle app proprietarie ora disponibili nella versione più recente. L’aggiornamento è già in distribuzione in Europa ed è lecito attendersi un rilascio imminente anche per i due modelli strettamente imparentati con quello in discorso, ovvero Samsung Galaxy A52 e Samsung Galaxy A52s.

Chiudiamo con Samsung Galaxy A22 — di cui trovate qui la nostra recensione — e Samsung Galaxy A71: il primo sta ricevendo un OTA da circa 217 MB con la versione firmware A226BXXU6DWF3; il secondo da oltre 280 MB con la versione A715FXXUADWE1. In entrambi i casi ci sono le patch di sicurezza di giugno 2023, i classici miglioramenti di stabilità e affidabilità e nessuna nuova funzione da segnalare. Tutti e due i modelli si stanno già aggiornando anche in Europa.

Come aggiornare smartphone Samsung

Come si è detto nel paragrafo precedente, gli aggiornamenti descritti sono già approdati in Europa, pertanto stanno facendo capolino anche sui modelli italiani — o, nella peggiore delle ipotesi, lo faranno entro qualche giorno. Ove siate possessori di uno dei modelli segnalati, potete controllare manualmente se ci sono aggiornamenti da scaricare tramite il solito percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

