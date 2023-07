Samsung propone sul suo shop online Galaxy Now!, un’iniziativa pensata per facilitare l’acquisto di un nuovo smartphone Android tramite il trade in: fino al 17 luglio 2023 è possibile portarsi a casa uno dei modelli della serie Galaxy S23 con una prevalutazione dell’usato, che va immediatamente a scontare il prezzo da pagare. Vediamo come funziona la promozione.

L’usato sconta subito Samsung Galaxy S23 con Galaxy Now!

Samsung non è nuova alle iniziative di trade in, che permettono di inviare il proprio vecchio smartphone (e non solo) per ricevere una valutazione e un rimborso sull’acquisto del nuovo. Solitamente, per l’appunto, si tratta di un rimborso che viene erogato successivamente, dopo che il dispositivo è stato valutato dall’azienda partner (in questo caso CTDI), ma questa volta no: viene fatta una prevalutazione dell’usato, che va subito a ridurre il prezzo di acquisto del nuovo.

Come fare? Basta seguire il link in fondo, aggiungere Galaxy S23, Galaxy S23+ o Galaxy S23 Ultra al carrello e selezionare l’opzione Galaxy Now! per accedere alla valutazione dell’usato. La prevalutazione prevede la risposta ad alcune domande sulle condizioni del dispositivo, con IMEI o codice seriale da inserire (per verificare i requisiti necessari basta consultare Termini e condizioni). A questo punto è necessario procedere all’acquisto tramite carta di credito, con la cifra corrispondente alla prevalutazione che viene scalata dal prezzo. Il credito immediato può arrivare fino a 409,46 euro in base al dispositivo.

Successivamente arriverà una e-mail con tutte le istruzioni per la spedizione dell’usato a CTDI e per la sottoscrizione del modulo di cessione. Una volta che avrà ricevuto il prodotto usato, CTDI effettuerà la valutazione che potrà confermare o meno il valore della prevalutazione:

valore confermato: arriverà una e-mail di avvenuto completamento della partecipazione alla promozione

valore NON confermato: valutazione superiore alla prevalutazione: arriverà una e-mail con la richiesta dell’IBAN per effettuare l’accredito della differenza valutazione inferiore alla prevalutazione: arriverà una e-mail per accettare la nuova valutazione; nel caso di accettazione, arriverà un addebito sulla carta di credito corrispondente alla differenza; in alternativa è possibile farsi rispedire l’usato, e arriverà l’addebito della prevalutazione scalata in fase di acquisto



L’iniziativa Samsung Galaxy Now! è disponibile fino alle ore 18:00 del 17 luglio 2023 ed è compatibile solo con l’acquisto di Samsung Galaxy S23 (SM-S911B), Samsung Galaxy S23+ (SM-S916B) e Samsung Galaxy S23 Ultra (SM-S918B). Se riscontrerà il favore degli utenti potrebbe essere riproposta per altri modelli, magari già a partire da quelli che saranno presentati il 26 luglio 2023 con il Galaxy Unpacked (ossia Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, la serie Galaxy Tab S9 e Galaxy Watch6). Per aderire e procedere all’acquisto, oppure per saperne di più, basta seguire il link qui in basso. Ricordiamo che fino al 16 luglio 2023 è attiva la promozione che prevede un cashback fino a 300 euro.

