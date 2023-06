Anche questo mese Samsung ha anticipato, anche se di poco, il colosso di Mountain View nel rilascio delle patch mensili di sicurezza, l’aggiornamento di giugno 2023 è già in fase di distribuzione per alcuni smartphone dell’azienda coreana, apportando le ultime correzioni disponibili in materia di sicurezza.

Ecco cosa contengono le patch di sicurezza di giugno 2023 di Samsung

Come di consueto, attraverso l’apposito sito web, Samsung rilascia i dettagli delle correzioni che verranno implementate sui dispositivi che riceveranno le ultime patch di sicurezza disponibili, quelle di giugno 2023.

Al solito, l’update di sicurezza include sia correzioni rilasciate direttamente da Google, sia altre specifiche per i dispositivi Galaxy: questo mese si tratta nello specifico di un totale di 61 correzioni, 50 rilasciate direttamente da Big G e 11 da Samsung.

Di seguito il dettaglio dei codici CVE delle vulnerabilità risolte con la loro classificazione:

Rischio Critico

CVE-2023-21127, CVE-2023-21108, CVE-2023-21130

Rischio Alto

CVE-2023-26085, CVE-2022-46396, CVE-2022-46891, CVE-2022-46395, CVE-2022-46394, CVE-2021-0877, CVE-2023-21102, CVE-2023-21106, CVE- 2023-20697, CVE-2023-20698, CVE-2023-20726, CVE-2023-20694, CVE-2023-20695, CVE-2023-20696, CVE-2023-21665, CVE-2023-21666, CVE-2022- 40508, CVE-2022-40504, CVE-2022-34144, CVE-2022-33305, CVE-2022-47487, CVE-2022-47469, CVE-2022-47470, CVE-2022-47486, CVE-2022-47488, CVE-2023-0266, CVE-2023-21126, CVE-2023-21128, CVE-2023-21129, CVE-2023-21131, CVE-2023-21139, CVE-2023-21105, CVE-2023-21136, CVE- 2023-21137, CVE-2023-21143, CVE-2023-20965, CVE-2023-21115, CVE-2023-21121, CVE-2023-21122, CVE-2023-21123, CVE-2023-21124, CVE-2023- 21135, CVE-2023-21138, CVE-2023-21095, CVE-2023-21141, CVE-2023-21142, CVE-2023-21144.

Samsung non ha, per il momento, dettagliato i codici di tutte le vulnerabilità risolte specifiche per i dispositivi Galaxy, limitandosi a menzionarne solo alcune:

SVE-2023-0352(CVE-2023-21513): Improper privilege management in CC Mode (gravità alta)

SVE-2022-2836(CVE-2023-21517): Heap out-of-bound write in Exynos baseband (gravità alta)

SVE-2022-2743(CVE-2023-21512): Improper Knox ID validation in notification framework (gravità moderata)

Quanto sopra esposto dunque rappresenta quanto conosciamo riguardo all’ultimo aggiornamento mensile in materia di sicurezza, come detto l’azienda coreana ha già avviato il rilascio dell’update su alcuni dispositivi, ai quali faranno seguito tutti gli altri compatibili nel corso delle prossime settimane.

Gli ultimi flagship del brand inoltre, i Samsung Galaxy S23, dovrebbero contestualmente ricevere il tanto agognato aggiornamento migliorativo della fotocamera; non ci resta che attendere per scoprire di più.

