Il produttore cinese HONOR ha da poche ore annunciato il nuovo flagship pieghevole HONOR Magic V2, uno smartphone Android dotato di specifiche di assoluto spessore e di alcune novità tecniche come la rinnovata cerniera che lo aiuta nel guadagnarsi il titolo di smartphone pieghevole più sottile al mondo.

Oltre allo smartphone, HONOR ha annunciato anche il nuovo tablet di punta MagicPad 13 che, come spoilerato dal nome, offre un ampio display da 13 pollici che, secondo l’azienda, è il vero punto di forza del dispositivo. Scopriamo tutti i dettagli e i prezzi di questi due nuovi prodotti.

HONOR Magic V2 punta ad alzare l’asticella nel segmento dei pieghevoli

In attesa di scoprire la nuova arma targata Samsung, ovvero Galaxy Z Fold5, che arriverà il prossimo 26 luglio, HONOR ha rinnovato la sfida sul segmento dei pieghevoli a libro lanciando il nuovissimo HONOR Magic V2, uno smartphone che vuole far parlare di sé sia dal punto di vista delle prestazioni, potendo contare su hardware da vero flagship 2023, che dal punto di vista costruttivo ed ergonomico, facendo segnare il record di pieghevole più sottile al mondo (appena 4,8 mm da aperto o 10 mm da chiuso), primato che finora spettava ai 5,3/11 mm di HUAWEI Mate X3.

Il team di sviluppo del prodotto ha lavorato di fino, cercando anche di aumentare la durabilità del prodotto: a tal scopo è stata riprogettata la cerniera, in titanio, in modo da risultare una volta e mezzo più resistente e il 27% più stretta rispetto a quella del predecessore HONOR Magic V. Il funzionamento della cerniera è garantito per quattrocentomila aperture, dato in linea con quello di altri produttori, e permette di utilizzare il dispositivo a vari step di apertura (per guardare video, scattare foto a mani libere e altro ancora).

Da chiuso, HONOR Magic V2 risulta comunque super utilizzabile grazie alla presenza di un display LTPO OLED da 6,43 pollici con risoluzione FHD+ (fattore di forma simile a quello degli smartphone convenzionali) e refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz.

Il display interno sembra tecnicamente di un livello ancora più alto: si tratta di un Foldable LTPO OLED con risoluzione 2156 x 2344 (form factor quasi quadrato), occupa l’88,5% della parte frontale, ha refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz, è certificato IMAX Enhanced e ha una luminosità di picco pari a 1600 nit. Su ogni display è posizionata una fotocamera “anteriore”, collocata all’interno di un foro circolare centrato (sulla metà di destra per lo schermo interno), da 16 megapixel.

Il comparto fotografico principale, triplo e collocato all’interno di un’isola rettangolare che sporge dalla scocca, si affida a un sensore grandangolare da 50 megapixel con PDAF, OIS e messa a fuoco laser, un sensore ultra-grandangolare da 50 megapixel e un sensore tele da 20 megapixel, con PDAF e OIS, per lo zoom ottico 2,5x. È possibile registrare video fino al 4K @ 60 fps, anche in formato LOG a 10-bit. L’audio stereo chiude il comparto multimediale.

Andando oltre, HONOR Magic V2 è, come detto, il classico flagship 2023 con SoC Snapdragon 8+ Gen 2 di Qualcomm, tantissima RAM (16 GB) e tanto spazio di archiviazione a disposizione degli utenti (256 o 512 GB). Risulta completisismo il comparto connettività (reti 5G, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, IR e USB Type-C con uscita video). È presente un lettore delle impronte digitali, montato lateralmente.

Lato batteria, lo smartphone è dotato di un’unità da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida cablata a 66 W; manca la ricarica wireless. Lo smartphone, invece, supporta l’input degli stilo su entrambi i display (HONOR dichiara tempi di risposta pari a 0,42 ms).

Chiude il pacchetto il software che è la MagicOS 7.2 basata su Android 13: questa nuova versione dell’interfaccia personalizzata dall’azienda, offre novità per l’utilizzo su smartphone pieghevoli, come ottimizzazioni per la visualizzazione corretta delle app anche quando lo smartphone è aperto parzialmente (ad esempio per poggiarlo su un tavolo).

La scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo HONOR Magic V2.

Dimensioni da aperto: 156,7 x 145,4 x 4,7 o 4,8 mm

x x o Dimesnioni da chiuso: 156,7 x 74,1 x 9,9 o 10,1 mm

x x o Peso: 231 o 237 grammi

o Display interno: Foldable LTPO OLED da 7,92″ con risoluzione 2156 x 2344 pixel e refresh rate fino a 120 Hz

da con risoluzione x e refresh rate fino a Display esterno: LTPO OLED da 6,43″ FHD+ fino a 120 Hz

da fino a SoC: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 16 GB (RAM) e 256 o 512 GB (spazio di archiviazione)

(RAM) e o (spazio di archiviazione) Fotocamera posteriore: tripla (50 + 50 + 20 MP)

(50 + 50 + 20 MP) Fotocamera anteriore: singola (16 MP), una per display

(16 MP), una per display Reti mobili e Connettività: 5G (SA/NSA), Wi-Fi 6e , Bluetooth 5.3 , GPS (dual-band), NFC , IR , USB Type-C 3.1 (con uscita video)

(SA/NSA), , , (dual-band), , , (con uscita video) Lettore delle impronte digitali: montato lateralmente

Batteria: 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 66 W

con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: MagicOS 7.2 basata su Android 13

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di HONOR Magic V2, vi rimandiamo alla scheda tecnica completa.

HONOR Magic V2 arriva anche nella variante Ultimate Edition

Del Magic V2 esiste anche una versione ancora più spinta chiamata Ultimate Edition. Le differenze con la versione “standard” sono praticamente solo due: è disponibile solo con retro in eco-pelle nera e inserti color oro; è disponibile esclusivamente con 1 TB di spazio di archiviazione, il doppio rispetto al taglio più spinto del modello standard. Tutte le altre specifiche tecniche rimangono le medesime.

HONOR MagicPad 13 è un tablet che vuole stupire col suo display

Oltre al pieghevole, HONOR ha annunciato anche il nuovo HONOR MagicPad 13, un tablet Android di fascia alta che gioca molto su un design semplice, l’ampio display circondato da cornici sottili e simmetriche, nonché la compatibilità con accessori come tastiera e penna.

Lato hardware, pur non offrendo un SoC all’ultimo grido (Snapdragon 888), permette di compiere tutte le azioni senza problemi, grazie anche alla presenza di tanta RAM (fino a 16 GB) e tanto spazio di archiviazione (256 o 512 GB). A parte l’assenza del supporto alle reti mobili, non vi sono defaillance sul comparto connettività. Inoltre, al suoi interno il tablet ospita una generosa batteria da 10050 mAh che supporta la ricarica rapida cablata a 66 W.

Dove vuole vincere facile HONOR MagicPad 13 è sull’ambito multimediale. Pur trattandosi di un pannello TFT LCD che non trasmette l’effetto wow dei pannelli OLED, il display è di assoluto rilievo grazie ai suoi 13 pollici con risoluzione 2.8K, la certificazione IMAX Enhanced (supporta anche HDR10) e la luminosità adeguata di 700 nit. Unito all’audio stereo che pompa da ben 8 speaker, lui si configura come dispositivo perfetto per la fruizione di musica, video, serie tv e film.

La scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo HONOR MagicPad 13.

Dimensioni e peso: 291,7 x 191,1 x 6,5 o 6,8 mm | 660 o 673 grammi

x x o o Display: TFT LCD da 13″ 2.8K con refresh rate a 144 Hz

da con refresh rate a SoC: Qualcomm Snapdragon 888 5G (5 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 660

(5 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 8 , 12 o 16 GB (RAM) e 256 o 512 GB (spazio di archiviazione)

, o (RAM) e o (spazio di archiviazione) Fotocamera posteriore: singola (13 MP con AF)

(13 MP con AF) Fotocamera anteriore: singola (9 MP)

(9 MP) Audio: stereo (8 speaker)

(8 speaker) Reti mobili e Connettività: no reti cellulare , Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.2 , USB Type-C

, , , Batteria: 10050 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 66 W

con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: MagicOS 7.2 basata su Android 13

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di HONOR MagicPad 13, vi rimandiamo alla scheda tecnica completa.

Disponibilità e prezzi di HONOR Magic V2 e MagicPad 13

Partiamo da HONOR Magic V2 che risulta già pre-ordinabile, esclusivamente in Cina, in quattro diverse colorazioni, tre con retro in vetro (Velvet Black, Gold e Purple) e una con retro in eco-pelle (Elegant Black), e in tre diversi tagli di memoria (tutti con 16 GB di RAM), la più “carrozzata” delle quali è disponibile esclusivamente sulla “Ultimate Edition” del dispositivo (che arriva con il retro in eco-pelle nera con inserti in color oro). Ecco i prezzi di listino:

Taglio da 256 GB al prezzo di 8999 yuan (pari a circa 1128 euro al cambio attuale)

al prezzo di (pari a circa 1128 euro al cambio attuale) Taglio da 512 GB al prezzo di 9999 yuan (circa 1254 euro)

al prezzo di (circa 1254 euro) Taglio da 1 TB (Ultimate Edition) al prezzo di 11999 yuan (circa 1504 euro)

HONOR Magic V2 sarà poi disponibile ufficialmente dal prossimo 20 luglio (tranne la Ultimate Edition che arriverà a settembre) sul mercato cinese. Non sappiamo se e quando HONOR deciderà di importare lo smartphone dalle nostre parti; la cosa è probabile, dato che il predecessore risulta venduto ufficialmente in Italia, ma i prezzi di listino potrebbero risultare proibitivi.

Anche il tablet HONOR MagicPad 13 risulta già pre-ordinabile e sarà ufficialmente in vendita dal prossimo 20 luglio, al momento solo sul mercato cinese. Il dispositivo arriva nelle tre colorazioni Blue, Gray e Gold e in tre differenti configurazioni di memoria, proposte ai seguenti prezzi di listino:

Confiruazione 8+256 GB al prezzo di 2999 yuan (circa 376 euro)

al prezzo di (circa 376 euro) Configurazione 12+256 GB al prezzo di 3299 yuan (circa 414 euro)

al prezzo di (circa 414 euro) Configurazione 16+512 GB al prezzo di 3699 yuan (circa 464 euro)

Col tablet arrivano anche un paio di accessori dedicati come la tastiera ad aggancio magnetico HONOR MagicPad 13 Smart Keyboard (costa circa 75 euro) e il pennino HONOR Magic-Pencil 3 (costa circa 62 euro).

