Siamo nel cuore dell’Amazon Prime Day 2023, una due giorni di offerte su gran parte del catalogo prodotti del colosso dell’e-commerce che, l’11 e il 12 luglio, consentirà a molti potenziali acquirenti di acquistare prodotti dalla propria lista dei desideri risparmiando rispetto al prezzo di listino.

In questo articolo vi segnaliamo quelli che secondo noi sono i 3 più validi dispositivi a marchio Fitbit che, grazie alle offerte messe in campo da Amazon,vengono proposti a prezzi piuttosto interessanti.

La top 3 degli smartwatch Fitbit in offerta all’Amazon Prime Day

Nella due giorni dell’Amazon Prime Day 2023 spiccano le offerte (che saranno attive fino alle 23:59 del 12 luglio) sugli smartwatch. In questo articolo, vi proponiamo i nostri tre preferiti tra gli smartwatch a marchio Fitbit in offerta, azienda che da qualche anno è stata acquisita da Google, che ha iniziato a trattare i dispositivi del marchio (quasi) alla pari con i Pixel (almeno lato supporto software e funzionalità).

Le prime due proposte di questa top 3 a marchio Fitbit sono due smartwatch presentati ufficialmente nell’agosto dello scorso anno. Fitbit Sense 2 e Fitbit Versa 4 (trovate qui la nostra recensione di entrambi i dispositivi) condividono gran parte delle caratteristiche (design e specifiche tecniche) ma il più costoso Sense 2 può contare anche su alcune doti sanitarie (app dedicata per eseguire ECG, sensore cEDA per il monitoraggio continuo dei parametri corporei) e sul monitoraggio dello stress.

Entrambi offrono una cassa quadrata, un peso contenuto (grazie alla realizzazione in alluminio), la possibilità di effettuare chiamate direttamente dal polso e rispondere alle notifiche con messaggi predefiniti, supportano il GPS, l’NFC per i pagamenti con Google Wallet, integrano Alexa e sono compatibili con smartphone Android e iOS. Con gli sconti dell’Amazon Prime Day risultano piuttosto interessanti.

Per non spendere troppo, invece, consigliamo Fitbit Charge 5, un fitness tracker lanciato nell’estate 2021 e ideale per chi ama lo sport o per chi vuole tenere sotto controllo la i parametri sulla salute.

Il dispositivo offre uno schermo a colori da 1,04″ con funzione Always-On, integra il GPS, un sensore ottico per il rilevamento del battito cardiaco, sensori per il monitoraggio del livello di saturazione SpO2, sensori multi-funzione in grado di realizzare un ECG e di rilevare l’attività elettrodermica (per misurare e gestire il livello di stress). È presente anche l’NFC per i pagamenti in mobilità.

