A metà giugno abbiamo visto Huawei condividere la roadmap dell’aggiornamento all’ultima versione disponibile del proprio sistema operativo HarmonyOS, la terza versione del sistema fu presentata dall’azienda circa un anno fa, salvo diventare disponibile per un esiguo numero di smartphone a distanza di mesi.

L’azienda ha lavorato sodo per migliorare il prodotto offerto ai propri utenti, introducendo diverse novità nell’ultima versione di HarmonyOS, tra cui l’interoperabilità (computer, monitor, cuffie e svariate altre tipologie di dispositivi possono funzionare insieme), un rinnovato motore di gioco super frame (in grado di migliorare le prestazioni in ambito gaming), un rinnovato assistente digitale, nuove possibilità legate alla sicurezza e alla privacy dei propri utenti, fino ad arrivare a widget migliori e intelligenti, nonché ad un generale miglioramento dell’esperienza utente.

Ora l’azienda, come precedentemente annunciato, ha avviato il rilascio di alcune novità per 17 dispositivi, scopriamo insieme i dettagli.

Huawei aggiorna 17 smartphone con le novità di HarmonyOS 3.1 (lasciandoli fermi ad HarmonyOS 3)

Alcuni smartphone del brand, nello specifico quelli più recenti e di fascia alta, hanno già ricevuto le novità che menzioneremo in questo articolo; a questi dispositivi ora se ne aggiungono altri 17 che, nonostante rimangano fermi alla versione HarmonyOS 3, beneficiano delle novità della versione 3.1 del sistema operativo.

Di seguito la lista dei dispositivi che stanno ricevendo l’aggiornamento in questione nelle ultime ore:

Huawei Mate X2

Huawei Mate X2 4G

Huawei Mate X2 Collector’s Edition

Huawei Mate 40

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Pro 4G

Huawei Mate 40 Pro+

Huawei Mate 40 RS Porsche Design

Huawei Mate 40 RS Porsche Design Collection

Huawei Mate Xs

Huawei Mate 40E

Huawei Mate 40E 4G

Huawei Mate 40E Pro

Huawei nova 10 SE

Huawei nova 9

Huawei nova 9 Pro

Huawei MatePad Pro 12.6 pollici 2022

Questi però non sono gli unici dispositivi Huawei che riceveranno l’aggiornamento in questione, la nuova versione di HarmonyOS infatti verrà resa disponibile nel corso del mese di luglio anche per Huawei P40, P40 4G, P40 Pro e P40 Pro+.

Riportiamo di seguito le principali novità introdotte dall’update in questione:

I widget supportano ora la rotazione della scena e la regolazione automatica delle dimensioni

Smart multi-window supporta la combinazione di schermo diviso e il salvataggio di un layout di tasti

È ora possibile importare la pianificazione nel calendario utilizzando la funzione di scansione della fotocamera

L’audio della chiamata supporta la commutazione in un solo passaggio, l’anteprima dei file in un solo passaggio e la stampa

Le animazioni possono essere interrotte

L’applicazione Guard riceve svariati miglioramenti

Queste dunque le principali novità introdotte sugli smartphone sopra citati dal colosso cinese, grazie all’ultimo aggiornamento di HarmonyOS; non ci resta che attendere per vedere le stesse novità arrivare anche su altri prodotti del brand.

