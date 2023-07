Google Calendar e Google Lens stanno accogliendo in queste ore un paio di interessanti novità a livello grafico e di design. La prima si sta aggiornando alla versione 2023.26.0-543240418, mentre la seconda sta ricevendo la distinzione tra tema chiaro e scuro lato server: vediamo insieme i cambiamenti in distribuzione.

Novità grafiche per Google Calendar e Google Lens

Partiamo da Google Calendar, che sta accogliendo qualche piccola novità grafica che riguarda la sezione per la creazione di un nuovo evento del calendario e le impostazioni generali. Come potete vedere negli screenshot qui in basso, gli switch sono stati rinnovati in stile Material 3 in entrambi i menu e seguono la colorazione del tema dinamico del Material You (introdotto a partire da Android 12 e perfezionato con Android 13). I nuovi switch, o interruttori se preferite, stanno raggiungendo sempre più applicazioni targate Google: la casa di Mountain View sta lavorando seriamente per uniformare lo stile di tutte le sue app, finalmente.

In più sono in distribuzione miglioramenti generali per la condivisione degli eventi: premendo sul pulsante apposito al di sotto del nome dell’evento è possibile andare a condividere il collegamento sfruttando le app a disposizione sullo smartphone. Il link condiviso contiene un invito al quale i contatti potranno rispondere rapidamente (Sì, No, Forse). Potete vedere come funziona nel breve video qui in basso:

I have shared earlier about Google preparing to add event link sharing directly from Google Calendar app, it was not functional before. Now it works and here is a video showing it in action.#Google #Android pic.twitter.com/c4DDkP6cwY — AssembleDebug (@AssembleDebug) July 1, 2023



Google Lens non riceve nuovi aggiornamenti, ma sta accogliendo lato server la distinzione tra tema chiaro e tema scuro: fino a questo momento l’applicazione offriva di fatto solo una grafica con sfondo completamente nero, mentre ora, come potete vedere negli screenshot qui sotto, è possibile scegliere tra il tema chiaro (bianco) e quello scuro (stavolta grigio). Questo cambiamento era stato anticipato da Google il mese scorso nel suo blog ufficiale.

Per avere almeno una delle novità di Google Calendar non dovete fare altro che aggiornare l’app alla versione 2023.26.0-543240418, in distribuzione attraverso il Google Play Store. Per scaricarla potete seguire il badge qui in basso, oppure effettuare l’installazione manuale dell’APK con APKMirror. Per Google Lens non sembra esserci modo di accorciare l’attesa: si tratta di una novità a livello server, dunque non dovete fare altro che aspettare. Avete ricevuto anche voi i cambiamenti qui sopra? Vi piacciono?

