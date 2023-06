Anche il mese di giugno volge al termine ed è giunto il momento di scoprire cosa ci porterà luglio, un mese particolarmente atteso dai fan Samsung, che aspettano con ansia il secondo Galaxy Unpacked dell’anno. Quest mese c’è spazio per poco altro, ma il mese che sta per chiudersi non è stato avaro di novità.

Facciamo quindi un breve riepilogo di quello che è stato presentato nelle ultime settimane e di quello che invece ci aspetta per uno dei mesi più caldi dell’anno.

Cos’è successo a giugno

Giugno è stato il mese di tre brand, ASUS, Motorola e Realme, riportate rigorosamente in ordine alfabetico, anche se cronologicamente ASUS è l’ultima a presentare le novità. Il brand taiwanese infatti svelerà completamente il nuovo ZenFone 10 solamente tra un paio di giorni, il prossimo 29 giugno, per chiudere in bellezza un mese che ha portato poche novità.

Motorola Razr 40

La nuova serie Motorola Razr 40 rappresenta una grossa innovazione rispetto ai modelli precedenti, a partire dallo schermo esterno che nella versione Ultra ha una diagonale da 3,6 pollici, il più grande tra i flip phone, con un design che va a occupare tutta la parte frontale.

La casa alata ha presentato una coppia di pieghevoli, con profonde differenze sia a livello tecnico che estetico. Decisamente aggressivi i prezzi, che variano dai 900 ai 1200 euro, cifre che li rendono abbordabili e appetibili a un maggior numero di potenziali acquirenti. La versione Ultra propone finalmente un chipset di fascia alta, ma anche la versione più “economica” è ben carrozzata e potrà soddisfare anche chi ha meno esigenze.

Per il nuovo pieghevole Motorola si è ispirata a un’icona come Razr V3, rivisitato in chiave moderna e realizzando una nuova cerniera a goccia, con vetro Ultra Thin Glass a proteggere lo schermo. La versione “base” adotta lo stesso design con un chipset meno evoluto ma comunque di ottimo livello, e rinuncia al grande schermo esterno per mostrare le informazioni essenziali su un piccolo schermo da 1,47 pollici.

Per maggiori dettagli vi rimandiamo al nostro articolo di lancio e alla recensione di Motorola Razr 40 Ultra.

Realme 11 Pro

A distanza di qualche settimana dal lancio in patria, Realme ha portato in Europa, Italia compresa, i due modelli top della serie Realme 11. Si tratta di prodotti di fascia media, con MediaTek Dimensity 7050, fino a 12 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria interna, comparto fotografico di buon livello, sviluppato in collaborazione con Lonely Planet per rendere più creativa la fotografia.

Ottima connettività, ricarica fino a 100 watt, Android 13 e uno schermo a 120 Hz, fanno della serie Realme 11 una buona scelta per chi ha un budget limitato. Potete scoprire tutti i dettagli nel nostro articolo di lancio, e nella recensione completa di Realme 11 Pro+.

ASUS ZenFone 10

Mancano ancora un paio di giorni alla presentazione del nuovo smartphone ASUS, brand che ci ha abituati a una produzione molto limitata (giusto un paio di smartphone all’anno), puntando comunque sulla qualità. Ancora una volta troveremo un dispositivo compatto, con schermo inferiore ai 6 pollici, e con una scheda tecnica da primo della classe su tutti i fronti.

Per tutti i dettagli tecnici vi rimandiamo alle ultime anticipazioni, per scoprire prezzi e disponibilità invece dovrete aspettare ancora qualche ora, quando ASUS ZenFone 10 sarà ufficiale.

Le novità di luglio

OnePlus Nord 3

Soltanto ieri OnePlus ha svelato la data di presentazione di OnePlus Nord 3, il nuovo medio gamma pronto a ripetere il successo dei predecessori. È stata la stessa compagnia ad annunciare l’aspetto e alcune delle caratteristiche tecniche, che dipingono un dispositivo molto solido, anche se leggermente costoso.

Si parla infatti di prezzi compresi tra i 450 e i 550 euro per un dispositivo con MediaTek Dimensity 9000, fino a 16 GB di RAM, tripla fotocamera posteriore, batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 80 watt e un design consolidato, già visto su Ace 2V in Cina.

La connettività sarà di fascia altra, includendo anche NFC, Bluetooth 5.3 e un lettore di impronte sotto al display (un pannello da 6,74 pollici a 120 Hz). Confermato anche l’alert slider, uno degli elementi iconici degli smartphone OnePlus, caratteristica confermata anche in un unboxing video che ha anticipato il lancio.

Caratteristiche migliori quindi rispetto allo scorso anno, bisognerà capire se saranno sufficienti a giustificare un aumento di prezzi che rischia di penalizzare le vendite, visto l’affollamento nella fascia più ambita del mercato.

I nuovi pieghevoli Samsung

L’estate è da tempo il periodo in cui Samsung lancia la seconda tornata di top di gamma e negli ultimi anni si è sempre trattato di smartphone pieghevoli. Anche il 2023 non fa eccezione e nelle prossime settimane il colosso sud coreano ci presenterà numerose attività, tra cui la nuova generazione di pieghevoli.

In particolare troveremo Samsung Galaxy Z Fold5 e Samsung Galaxy Z Flip5, che sono pronti ad alzare ulteriormente l’asticella in un segmento del mercato dove la concorrenza è ancora poca, con Google che inizierà a commercializzare Pixel Fold proprio in questi giorni.

Come accade con ogni nuovo flagship, anche stavolta non mancano le video anticipazioni di Z Fold5 e Z Flip5, con tutti i dati tecnici che sono stati svelati con qualche settimana di anticipo rispetto all’evento ufficiale. In particolare sembra che il flip phone sarà in grado di sfruttare al meglio lo schermo esterno, più ampio e finalmente utile, riducendo le aperture dello schermo.

Gli ingegneri Samsung si sono impegnati per migliorare ogni dettaglio, dalle cornici alla cerniera, dall’usabilità al design. Se tutto questo sarà sufficiente per far diventare i due pieghevoli dei best buy lo scopriremo solo tra qualche settimana, quando Samsung, che non ha ancora comunicato una data ufficiale per il nuovo Samsung Unpacked, svelerà al mondo i suoi nuovi gioielli.

Anche per il mese di luglio è tutto, l’appuntamento è per l’ultima domenica del prossimo mese, per scoprire quali altre novità ci riserva questa estate già bollente.