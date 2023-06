Manca poco per scoprire ufficialmente OnePlus Nord 3 5G, il prossimo smartphone Android di fascia media del produttore che stiamo iniziando a conoscere in queste settimane. La casa cinese ha infatti deciso di svelare quest’oggi la data di lancio, molto vicina, e una prima immagine del dispositivo.

Ecco la data di lancio ufficiale di OnePlus Nord 3 5G, con tanto di design

Sapevamo che la data non sarebbe stata molto distante, viste le indiscrezioni e le anticipazioni degli ultimi giorni, con tanto di iniziativa The Lab. E in effetti è arrivata la conferma che non dovremo attendere ancora molto per scoprire ufficialmente OnePlus Nord 3 5G: il produttore ha dichiarato che il nuovo smartphone sarà svelato durante l’evento del 5 luglio 2023 e ha fornito qualche ulteriore anticipazione.

OnePlus Nord 3 5G si prepara a offrire “prestazioni potenti a chi ha uno stile di vita dinamico, unite a un design semplice ed elegante“. “Con la linea OnePlus Nord ci proponiamo di offrire ai nostri utenti un’esperienza completa, a partire dal design OnePlus“, ha dichiarato Kinder Liu, COO e Presidente di OnePlus. “Sono entusiasta di svelare in anteprima il look del nuovo OnePlus Nord 3 5G, e non vedo l’ora di condividere altre novità nei prossimi giorni.”

Sappiamo che OnePlus Nord 3 5G sarà disponibile in due colorazioni, denominate Tempest Gray e Misty Green, ognuna in grado di fornire una sensazione al tatto unica. La versione Tempest Gray offrirà una finitura opaca e testurizzata, con lo scopo di trasmettere solidità e durevolezza, mentre quella Misty Green sarà caratterizzata da una finitura brillante e di design. A tal proposito, possiamo già mostrarvi un’immagine ufficiale, che svela una parte posteriore che vede protagonisti due ampi “oblò” per le fotocamere, affiancati da due flash LED. Possiamo intravedere il tasto alert slider per il cambio rapido della modalità suoneria, molto apprezzato dagli utenti, e un tasto power posizionato sullo stesso lato; esattamente come il diretto predecessore, OnePlus Nord 2T 5G, il dispositivo avrà il bilanciere del volume sul lato opposto.

Vi ricordiamo che, in base alle indiscrezioni di queste settimane, OnePlus Nord 3 5G offrirà un display AMOLED da 6,74 pollici a risoluzione 1,5 K con refresh rate fino a 120 Hz, il SoC MediaTek Dimensity 9000 affiancato da un massimo di 16 GB di RAM, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un terzo sensore da 2 MP (forse per la profondità di campo), un’ampia batteria da 5000 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 80 W e una OxygenOS 13.1 basata su Android 13.

Per scoprire se tutto questo sarà confermato dovremo aspettare solo qualche giorno: appuntamento al 5 luglio 2023 con la presentazione ufficiale di OnePlus Nord 3 5G. Cosa vi aspettate dal prossimo smartphone di fascia media del produttore?

In copertina OnePlus Nord 2T 5G

Potrebbe interessarti: Recensione OnePlus 11