C’è voluta qualche settimana di attesa, ma alla fine sono arrivati: Realme 11 Pro 5G e Realme 11 Pro+ 5G sono ufficiali anche in Europa e in Italia a distanza di poco più di un mese dalla presentazione avvenuta in Cina. Niente da fare, almeno per ora, per Realme 11, il più piccolo del trio. Rispetto alle corrispettive versioni già proposte a maggio non ci sono cambiamenti a livello di specifiche tecniche, ma la casa cinese ha rivelato un nuovo partner globale per la fotografia: Lonely Planet. Andiamo a scoprire prezzi e disponibilità per il nostro mercato.

Realme 11 Pro 5G e Realme 11 Pro+ 5G arrivano in Italia con Lonely Planet

Realme 11 Pro 5G e Realme 11 Pro+ 5G sono due smartphone Android molto simili tra loro, sia per quanto riguarda il design sia per quanto concerne le specifiche tecniche. I due condividono gran parte delle caratteristiche, compreso il SoC MediaTek Dimensity 7050 octa-core a 6 nm, affiancato da un massimo di 12 GB di RAM e da 256, 512 GB o addirittura 1 TB (solo Pro+) di memoria interna. Lo schermo è per entrambi un OLED da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ leggermente curvo, con lettore d’impronte digitali integrato e foro per la fotocamera anteriore (da 16 o da 32 MP). I pannelli supportano il touch sampling rate a 1260 Hz con algoritmo di ottimizzazione X-touch 2.0, che riduce i tocchi indesiderati durante l’uso di tutti i giorni; sono dotati di doppio vetro rinforzato e offrono 1 miliardo di colori, 950 nit di luminosità di picco, HDR10+ e un rapporto di contrasto di 5.000.000:1.

A cambiare, come avrete intuito e come avrete visto durante la presentazione cinese, è principalmente il comparto fotografico: Realme 11 Pro 5G dispone di una doppia fotocamera con sensore principale da 100 MP e secondario per la profondità di campo da 2 MP, mentre Realme 11 Pro+ 5G offre il Samsung ISOCELL HP3 da 200 MP, affiancato da un sensore per scatti ultra-grandangolari da 8 MP e da un sensore per le macro da 2 MP.

Previous Next Fullscreen

In occasione del lancio globale, Realme ha rivelato il suo partner per la fotografia, ossia Lonely Planet. Grazie a questa collaborazione sono disponibili filtri personalizzati per rendere la street photography ancora più divertente e creativa. I due brand hanno realizzato una filigrana che contraddistingue le foto con un’atmosfera esclusiva e vintage. Inoltre, cinque fotografi professionisti di Lonely Planet si uniranno per un progetto di esplorazione della città utilizzando proprio Realme 11 Pro+ 5G e la sua fotocamera da 200 MP con OIS e SuperZoom.

La fotocamera principale del modello di punta si basa su un sistema aggiornato di fotocamere Samsung ISOCELL HP3 SuperZoom con un sensore di 1/1,4 pollici, pixel da 2,24μm e un’apertura focale di f/1.69. La tecnologia In-sensor Zoom supporta una modalità zoom 2x/4x lossless, che consente al sensore di passare da una modalità all’altra ottenendo lo stesso numero di pixel reali in diversi segmenti focali, in modo che la composizione risulti più libera indipendentemente dalla distanza. A bordo anche funzionalità aggiuntive come Ritratto di Gruppo e One Take, che viene utilizzato per la composizione intelligente con l’algoritmo IA.

Questa la scheda tecnica completa di Realme 11 Pro 5G:

display curvo OLED da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ (2412 x 1080 pixel) con refresh rate fino a 120 Hz, DCI-P3 al 100%, lettore d’impronte digitali integrato e foro per la fotocamera

SoC MediaTek Dimensity 7050 octa core a 6 nm

8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 100 MP con SuperOIS e sensore per la profondità di campo da 2 MP

fotocamera anteriore da 16 MP integrata tramite foro

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e porta USB Type-C

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata da 67 W

sistema operativo: Realme UI 4.0 basata su Android 13

dimensioni e peso: 161,6 x 73,9 x 8,2 mm, 185 g

Questa invece la scheda tecnica completa di Realme 11 Pro+ 5G (in grassetto le principali differenze col fratello minore):

display curvo OLED da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ (2412 x 1080 pixel) con refresh rate fino a 120 Hz, DCI-P3 al 100%, lettore d’impronte digitali integrato e foro per la fotocamera

SoC MediaTek Dimensity 7050 octa core a 6 nm

12 GB di RAM e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna

di memoria interna tripla fotocamera posteriore con sensore principale Samsung ISOCELL HP3 da 200 MP con SuperOIS, sensore ultra-grandangolare da 8 MP e sensore macro da 2 MP

con sensore principale Samsung ISOCELL HP3 da con SuperOIS, sensore da 8 MP e sensore da 2 MP fotocamera anteriore da 32 MP integrata tramite foro

integrata tramite foro connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e porta USB Type-C

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata SuperVOOC da 100 W

sistema operativo: Realme UI 4.0 basata su Android 13

dimensioni e peso: 161,6 x 73,9 x 8,7 mm, 189 g

I nuovi smartphone Realme hanno anche un tocco italiano. Sì, perché l’azienda si è concentrata molto sul design e ha deciso di collaborare con il designer Matteo Menotto, noto per le sue stampe che gli hanno permesso di lavorare per i brand di lusso. L’esclusivo design Sunrise Beige vuole richiamare l’alba, con un obiettivo rotondo che ricorda il sole che sorge, la linea gialla al centro che simboleggia la strada che si estende in lontananza e una tonalità beige che simboleggia il sole che si riflette sugli edifici. Più “classica” invece la colorazione Astral Black, disponibile per entrambi i modelli.

Prezzi e uscita di Realme 11 Pro 5G e Realme 11 Pro+ 5G in Italia

Realme 11 Pro 5G e Realme Pro+ 5G sono disponibili all’acquisto in Italia nelle colorazioni Astral Black e Sunrise Beige presso i principali rivenditori (Amazon, MediaWorld, Unieuro, Euronics, Expert, Trony) nelle configurazioni da 8-128, 8-256 GB e 12-512 GB ai seguenti prezzi consigliati:

Realme 11 Pro 5G 8-128 GB a 379,99 euro

Realme 11 Pro 5G 8-256 GB a 399,99 euro

Realme 11 Pro+ 5G 12-512 GB a 519,99 euro

Per i primi giorni di commercializzazione è possibile sfruttare due offerte di lancio, che fanno scendere Realme 11 Pro 5G 8-256 GB e Realme 11 Pro+ 5G a rispettivamente 369,99 euro e 469,99 euro.

Potrebbe interessarti: Recensione Realme GT3 240W