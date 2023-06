Dopo una serie di anticipazioni trapelate nelle scorse settimane, Motorola ha ufficialmente annunciato i nuovi dispositivi pieghevoli della serie Razr 40. Questa linea comprende il modello di base, Motorola Razr 40, e il tanto chiacchierato Motorola Razr 40 Ultra. Entrambi i dispositivi si pongono come concorrenti diretti dei pieghevoli “a conchiglia” presenti attualmente sul mercato, come Samsung Galaxy Z Flip4 e OPPO Find N2 Flip.

Oltre alle ottime caratteristiche tecniche, ciò che distingue davvero questi modelli dalla concorrenza è il loro design, che riveste un ruolo fondamentale, soprattutto per il modello Ultra che vanta un ampio display esterno dotato di funzioni rivoluzionarie.

Ad accompagnare i due pieghevoli, Motorola ha presentato una nuova versione del Motorola Edge 40 nella colorazione Viva Magenta. Andiamo con ordine e scopriamo i dettagli dei tre dispositivi.

Motorola Razr 40 Ultra ha un display esterno rivoluzionario

È tempo di voltare pagina. Questo sembra essere il messaggio che Motorola lancia al mondo della tecnologia con la presentazione del Razr 40 Ultra, l’ultimo nato della famiglia Razr e nuovo simbolo dell’innovazione in campo di smartphone pieghevoli.

Il Razr 40 Ultra è uno smartphone dalle dimensioni ultra-tascabili, spinto dal potente Snapdragon 8+ Gen 1 e arricchito da un display esterno che fa registrare un record in questa categoria di prodotti: con i suoi 3,6 pollici si tratta, infatti, del display esterno più ampio su un pieghevole.

L’attenzione non si concentra però solo sul display esterno, ma va anche all’ampio display interno FlexView pOLED da 6,9 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 165 Hz, con supporto HDR10+. Il vero punto di forza del dispositivo, tuttavia, è la sua incredibile versatilità, garantita dalla tecnologia Flex View.

L’innovativa tecnologia Flex View permette a Razr 40 Ultra di adattarsi a svariati utilizzi, trasformando lo smartphone in un vero e proprio treppiede con varie angolazioni. Questa caratteristica consente di utilizzare il dispositivo in maniera innovativa, sia per scopi lavorativi che di intrattenimento come ad esempio videochiamate, sessioni di fitness online o per catturare immagini e video con le sue potenti fotocamere, il tutto in totale autonomia e senza l’ausilio di supporti esterni.

Il nuovo Razr 4o Ultra, inoltre, si dimostra un perfetto alleato per gli appassionati di fotografia e i creatori di contenuti. Grazie alla funzione “auto-smile capture”, il Razr 40 Ultra riesce a catturare automaticamente il volto nelle foto, permettendo di ottenere scatti di alta qualità. Presente anche la modalità photo-booth, combinata con la Flex View, permette di scattare quattro immagini in sequenza con un timing perfetto, tutto con un semplice gesto della mano.

Ma Motorola non si è fermata qui. Il focus del Razr 40 Ultra è massimo anche sul lato software, grazie a una serie di caratteristiche uniche che rendono l’esperienza d’uso ancora più completa. Sul display esterno dello smartphone, per esempio, è possibile controllare la riproduzione di Spotify con un semplice tocco, personalizzare schermate o interagire con una serie di giochi realizzati appositamente da Motorola e GameSnacks, che vanno ad integrarsi perfettamente con le dimensioni del pannello esterno stesso.

Dal punto di vista tecnico, il Razr 40 Ultra si fa notare per il sensore principale della fotocamera da 12 megapixel con Instant Dual Pixel PDAF, capace di garantire scatti nitidi e di qualità in ogni condizione di illuminazione. La possibilità di utilizzare la fotocamera principale anche per i selfie, grazie all’ampio display esterno, unita ai due obiettivi ultra-grandangolare e macro da 13 megapixel (che permette scatti grandangolari fino a 3 volte superiori a un obiettivo standard) sono ulteriori punti di forza che rendono il dispositivo unico anche dal punto di vista fotografico.

Il design del Razr 40 Ultra è un vero e proprio omaggio al passato. Il dispositivo trae ispirazione dall’iconico Razr V3, rivisitandolo in chiave moderna e mantenendo la stessa flessibilità. La cerniera a goccia ridisegnata, insieme al vetro Ultra Thin Glass, garantisce al Razr 40 Ultra un aspetto elegante e senza imperfezioni. Per i più esigenti, Motorola ha previsto diverse varianti cromatiche, tra cui spicca il Viva Magenta, colore Pantone dell’anno 2023.

A completare questo quadro d’eccellenza, troviamo il già accennato SoC Snapdragon 8+ Gen 1 che alimenta tutte le caratteristiche peculiari del dispositivo, affiancato da una batteria da 3800 mAh che supporta la ricarica rapida TurboPower da 30 W e la ricarica wireless da 5 W.

Scheda tecnica di Motorola Razr 40 Ultra

Dimensioni: Smartphone aperto: 170,83 x 73,95 x 6,99 mm | Smartphone chiuso: 88,42 x 73,95 x 15,1 mm

Smartphone aperto: 170,83 x 73,95 x 6,99 mm | Smartphone chiuso: 88,42 x 73,95 x 15,1 mm Peso: 188 grammi

188 grammi Connettività: 5G | Dual SIM (nano SIM + eSIM) | WiFi 6e | USB Type-C

5G | Dual SIM (nano SIM + eSIM) | WiFi 6e | USB Type-C Display: Display interno: FlexView pOLED da 6,9 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 165 Hz, supporto HDR10+ Display esterno: QuickView pOLED da 3,6 pollici con frequenza di aggiornamento a 165 Hz | Gorilla Glass 7

SoC: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con CPU octa-core

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con CPU octa-core Memoria RAM: 8 (LPDDR5) o 12 GB (LPDDR5X)

8 (LPDDR5) o 12 GB (LPDDR5X) Spazio di archiviazione: 256 o 512 GB UFS 3.1 (non espandibili)

256 o 512 GB UFS 3.1 (non espandibili) Fotocamere posteriori: Doppia fotocamera da 12 MP con apertura f/1.5 e OIS + fotocamera ultragrandangolare e macro da 13 MP

Doppia fotocamera da 12 MP con apertura f/1.5 e OIS + fotocamera ultragrandangolare e macro da 13 MP Fotocamera frontale: sensore da 32 MP, f/2.4

sensore da 32 MP, f/2.4 Certificazione contro acqua e polvere: sì, IP52

sì, IP52 Sensori: NFC | GPS, AGPS, GLONASS, Galileo

NFC | GPS, AGPS, GLONASS, Galileo Batteria: 3800 mAh, ricarica rapida TurboPower da 33 W, ricarica wireless da 5 W

3800 mAh, ricarica rapida TurboPower da 33 W, ricarica wireless da 5 W Sistema operativo: Android 13 stock

La scheda tecnica completa di Motorola Razr 40 Ultra potete trovarla a questo link tramite il quale potete fare anche confronti con altri smartphone.

Motorola Razr 40 è il pieghevole più equilibrato della casa

Con il Razr 40, che va ad affinacare il modello Ultra, Motorola sembra voler rispondere alla richiesta del consumatore moderno, ossia fornire un’esperienza smartphone equilibrata, lontana dal superfluo, per assumere un controllo più attento del proprio dispositivo. Non è un caso che Motorola Razr 40 sia il frutto di un attento lavoro di sintesi, dove nessuna funzionalità è lasciata al caso.

Esteticamente il Razr 40 eredita la stessa cerniera a goccia e l’iconico form factor del fratello maggiore, il Razr 40 Ultra. La differenza più evidente è un display esterno ridotto da 1,4 pollici (simile a quanto visto sui pieghevoli della concorrenza), un compromesso che non inficia l’esperienza di utilizzo, anzi la rende ancora più intima e ridotta alle funzioni davvero essenziali.

Razr 40 si contraddistingue per un look elegante e distintivo: un connubio di materiali premium come il vetro Gorilla Glass, famoso per la sua resistenza, e la pelle vegana, morbida al tatto e rispettosa dell’ambiente. Non mancano poi tonalità di colore di tendenza, selezionati in collaborazione con Pantone: Sage Green, Vanilla Cream e Summer Lilac, tonalità contemporanee capaci di soddisfare i gusti più raffinati.

Passando al cuore tecnologico del dispositivo, il Razr 40 non ha nulla da invidiare ai più blasonati concorrenti. La fotocamera, elemento fondamentale in un mondo sempre più orientato alla condivisione di contenuti visivi, è forse l’aspetto più sorprendente di questo nuovo modello. Sia la fotocamera frontale che quella posteriore vantano la più alta risoluzione mai vista sui dispositivi pieghevoli di Motorola.

La fotocamera principale da 64 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) garantisce scatti nitidi in qualsiasi condizione di luce, dando la possibilità di immortalare ricordi preziosi o istanti fugaci con una qualità superiore. Non è tutto, la presenza di un obiettivo ultra-grandangolare affiancato da un Macro Vision da 13 megapixel amplia ulteriormente il ventaglio di possibilità creative, permettendo di catturare sia paesaggi mozzafiato che dettagli minuziosi. Infine, la fotocamera frontale da 32 megapixel assicura videochiamate di alta qualità, fondamentali in un periodo in cui la connessione digitale rappresenta un aspetto centrale della nostra quotidianità.

Lo smartphone eredita lo stesso display interno da 6,9 pollici del fratello maggiore con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. La batteria è addirittura più capiente: si tratta infatti di un’unità da 4200 mAh. Il cuore del dispositivo è in questo caso affidato al SoC Snapdragon 7 Gen 1.

Oltre al design e alle funzionalità hardware, un punto di forza del Razr 40 è l’esperienza software. Grazie ad Android 13 (presente ovviamente anche sul fratello maggiore) e ad esclusive esperienze Motorola, l’utente può personalizzare il proprio dispositivo secondo il proprio stile e le proprie esigenze. Le semplici gestures, le impostazioni di intrattenimento su misura, la possibilità di personalizzazione, rendono l’esperienza di utilizzo unica e personalizzabile.

Per garantire la sicurezza dei dati dell’utente Motorola ha integrato nel Razr 40 una serie di funzioni come ThinkShield, Moto Secure e Moto KeySafe, elementi che sottolineano l’attenzione dell’azienda verso la privacy e la sicurezza.

Insomma, sebbene Motorola Razr 40 non è dotato dell’effetto wow del fratello maggiore, si profila come un dispositivo completo, capace di offrire un’esperienza smartphone ottimale. Una proposta che si rivolge a chi desidera un device all’avanguardia, senza rinunciare a un design elegante e distintivo.

Scheda tecnica di Motorola Razr 40

Dimensioni: Smartphone aperto: 170,82 x 73,95 x 7,35 mm | Smartphone chiuso: 88,24 x 73,95 x 15,8 mm

Smartphone aperto: 170,82 x 73,95 x 7,35 mm | Smartphone chiuso: 88,24 x 73,95 x 15,8 mm Peso: 188,6 grammi

188,6 grammi Connettività: 5G | Dual SIM (nano SIM + eSIM) | WiFi 6e | USB Type-C

5G | Dual SIM (nano SIM + eSIM) | WiFi 6e | USB Type-C Display: Display interno: FlexView pOLED da 6,9 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 144 Hz Display esterno: QuickView pOLED da 1.47 pollici (194×368 pixel) protetto da vetro Gorilla Glass 7

SoC: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (4nm) Mobile Platform con GPU Adreno 64

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (4nm) Mobile Platform con GPU Adreno 64 Memoria RAM: 8 o 12 GB (LPDDR5)

8 o 12 GB (LPDDR5) Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB UFS 3.1 (non espandibili)

128 o 256 GB UFS 3.1 (non espandibili) Fotocamere posteriori: sensore principale da 64 megapixel con OIS + fotocamera ultra-grandangolare da 13 megapixel

sensore principale da 64 megapixel con OIS + fotocamera ultra-grandangolare da 13 megapixel Fotocamera frontale: sensore da 32 megapixel con apertura f/2.4

sensore da 32 megapixel con apertura f/2.4 Certificazione contro acqua e polvere: sì, IP52

sì, IP52 Sensori: NFC | GPS, AGPS, GLONASS, Galileo

NFC | GPS, AGPS, GLONASS, Galileo Batteria: 4200 mAh, ricarica rapida TurboPower da 33 W, ricarica wireless da 5 W

4200 mAh, ricarica rapida TurboPower da 33 W, ricarica wireless da 5 W Sistema operativo: Android 13 stock

La scheda tecnica completa di Motorola Razr 40 potete trovarla a questo link. Anche in questo caso siete liberi di fare confronti con altri smartphone presenti nel database.

Motorola Edge 40 Viva Magenta Edition fa del design il suo punto di forza

Nonostante ci sia già abbondante carne sul fuoco con i nuovi due pieghevoli della casa, Motorola ha deciso di spingersi oltre presentando un altro gioiello della sua linea di prodotti: il Motorola Edge 40 Viva Magenta edition. Questo modello, che arricchisce la famiglia Edge 40, presenta caratteristiche avanzate che ne fanno un concentrato di tecnologia e stile con una colorazione del tutto inedita.

Punto di forza di questo smartphone è il suo display curvo, caratteristica che non solo ne definisce l’aspetto estetico, ma contribuisce a rendere l’esperienza di utilizzo ancora più immersiva. Tuttavia Motorola Edge 40 Viva Magenta edition non è solo bellezza, ma anche resistenza: la certificazione IP68 lo rende impermeabile a polvere e acqua, una caratteristica sempre più richiesta dagli utenti che desiderano uno smartphone capace di resistere alle avversità del quotidiano. Altro elemento distintivo di questo modello è la ricarica rapida, una funzionalità che risponde all’esigenza di avere sempre a disposizione la propria device, senza dover interrompere la propria giornata per ricaricarla.

Ma è nel design che l’Edge 40 Viva Magenta edition mostra la sua vera essenza. Il dispositivo si distingue per il suo colore Pantone dell’anno 2023, il Viva Magenta, che lo rende immediatamente riconoscibile e dà un tocco di stile unico. Il design non è solo una questione di colore, ma anche di forma: Motorola Edge 40 Viva Magenta edition è infatti uno dei dispositivi più sottili della sua categoria, con solo 7,58 mm di spessore; il display in vetro curvo senza bordi si integra perfettamente in un telaio in alluminio sottile, il tutto rifinito con una sabbiatura che conferisce al dispositivo un aspetto sofisticato e lussuoso.

In sintesi, il Motorola Edge 40 Viva Magenta edition è un dispositivo che combina stile, design e prestazioni in un unico, inconfondibile prodotto. Un ulteriore esempio di come Motorola continui a stupire il mercato con soluzioni innovative e al passo con i tempi.

Per maggiori informazioni sulla scheda tecnica del dispositivo, potete consultare quella della versione classica tramite questo link.

Disponibilità e prezzi di Motorola Razr 40 Ultra, Razr 40 e Edge 40 Viva Magenta Edition

In occasione del lancio di questi tre dispositivi Motorola presenta una novità che farà felici gli appassionati di tecnologia. Si tratta del programma Trade In, un’iniziativa che permette ai clienti di sostituire il proprio smartphone con un nuovo modello, ricevendo un rimborso in cambio del vecchio dispositivo.

Il programma Trade In è disponibile per l’acquisto dei modelli Motorola Razr 40 Ultra, Motorola Razr 40 e Motorola Edge 40 Viva Magenta edition. Il meccanismo è semplice: dopo aver completato l’acquisto di uno di questi smartphone tra il 1° giugno 2023 e il 30 aprile 2024, è possibile inviare una richiesta di permuta entro 15 giorni. A seguito dell’approvazione della richiesta, si dovrà inviare il vecchio smartphone entro altri 15 giorni. Il rimborso verrà accreditato sul conto corrente dell’utente entro 30 giorni dalla convalida della permuta. Questa iniziativa è disponibile in tutti i rivenditori fisici e online. Per maggiori dettagli, è possibile visitare il sito Motorola Trade In.

Ma le novità non finiscono qui. Motorola ha annunciato anche la disponibilità e i prezzi sul mercato italiano dei suoi nuovi dispositivi.

Motorola Razr 40 Ultra è disponibile a partire da oggi, 1 giugno 2023, disponibile su Amazon nelle colorazioni Infinite Black, Glacier Blue e Viva Magenta, al prezzo di 1199 euro. Inoltre, per chi acquista questo dispositivo tra il 1° giugno 2023 e il 31 luglio 2023, Motorola offre un anno di protezione gratuita per gli schermi con la promo “Display Protetto”: in caso di danni o rottura del display esterno e interno, il dispositivo verrà riparato gratuitamente.

Diversa la politica di lancio del fratello minore Motorola Razr 40, che arriverà in un secondo momento a un prezzo di lancio di 899,99 euro.

Infine, Motorola Edge 40 Viva Magenta edition è disponibile in Italia a partire dal 1 giugno 2023 al prezzo di 599 euro.