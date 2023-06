Mancano ormai pochi giorni alla presentazione ufficiale della serie ASUS Zenfone 10, in programma per giovedì 29 giugno e in Rete le indiscrezioni che provano ad anticiparci le sue più importanti caratteristiche si fanno sempre più insistenti.

E così nelle scorse ore sono emerse quella che dovrebbe essere la dotazione tecnica del nuovo smartphone compatto di ASUS e le immagini che ci confermano quello che sarà il suo design (con le varie colorazioni).

Cosa sappiamo al momento di ASUS Zenfone 10

Tra le principali caratteristiche di ASUS Zenfone 10 dovremmo trovare un display AMOLED da 5,9 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz e un foro per la fotocamera frontale nell’angolo in alto a sinistra e un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ossia la migliore CPU attualmente disponibile sul mercato.

Per quanto riguarda il comparto memorie, gli utenti potranno fare affidamento su 8 GB o 16 GB di RAM e su 256 GB o 512 GB di memoria integrata.

Passando al settore imaging, ASUS Zenfone 10 dovrebbe vantare una fotocamera frontale da 32 megapixel e una doppia fotocamera posteriore, con un sensore primario da 200 megapixel e un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel.

Tra le altre caratteristiche del nuovo smartphone di ASUS non dovrebbero mancare un ingresso jack audio da 3,5 mm, una porta USB Type-C, un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nello schermo, una scocca in metallo con una parte posteriore in plastica e con certificazione IP68 e una batteria da 5.000 mAh.

Dal punto di vista software, infine, lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato con Android 13 a bordo.

Ecco una galleria di immagini che ci mostrano lo smartphone nelle sue varie colorazioni:

Previous Next Fullscreen

Negli Stati Uniti ASUS Zenfone 10 dovrebbe avere un prezzo di partenza di 749 dollari. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore asiatico per quanto riguarda prezzo e disponibilità dello smartphone nel nostro Paese.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di ASUS Zenfone 9