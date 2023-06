Risale al 2019 l’annuncio da parte di Google di una nuova identità del brand per il sistema operativo mobile dell’azienda e dopo quasi quattro anni è arrivato il momento di un aggiornamento del logo di Android.

In particolare, il colosso di Mountain View ha pensato a un nuovo wordmark e a una nuova versione 3D dell’iconica testa del robottino verde.

Come cambia il logo di Android

Il nuovo wordmark inizia con la “A” in maiuscolo (e ciò avviene dopo diversi anni in cui il team di Google per Android ha optato per una parola che fosse interamente minuscolo) e il nuovo font usato si caratterizza per le lettere “n” e “r” perfettamente arrotondate.

Inoltre, la testa del robottino verde di Android non è più piatta, in quanto il team di designer di Google ha deciso che è arrivato il momento di puntare su una soluzione 3D, con un look decisamente più moderno.

Le prime teste 3D sono apparse in occasione del CES 2023 di Las Vegas e il colosso di Mountain View ha realizzato diverse versioni con vari materiali, come ad esempio un copertone per Android Auto.

Ma c’è stata anche un’altra apparizione del nuovo logo di Android, ossia in occasione di Google I/O 2023 dello scorso mese, quando il colosso di Mountain View ha usato una palla da discoteca per mettere in risalto come Android sia il “sistema operativo più espressivo”.

Il colosso di Mountain View ha confermato di essere al lavoro sulla nuova identità del brand e sulla scelta di vari materiali per mettere in risalto le novità, promettendo che nei prossimi mesi fornirà ulteriori dettagli al riguardo.

Probabilmente il nuovo logo farà la sua comparsa nella schermata di avvio di tutti i dispositivi Android (attualmente appare la scritta “Powered by Android“) e la logica suggerisce che il colosso di Mountain View abbia in programma di lanciarlo insieme ad Android 14. Staremo a vedere.

