Sin dalle origini più remote dell’ecosistema Android, la MIUI di Xiaomi si è contraddistinta come una delle prime e al tempo stesso popolari interfacce grafiche. Seppur la sua qualità sia stata oggetto di discussione negli ultimi anni, soprattutto in relazione ai dispositivi di fascia bassa, non si può negare il suo impatto significativo sul panorama mobile: basti pensare che, sostenuta dalle ingenti vendite di smartphone del colosso cinese, la MIUI vanta oltre 600 milioni di utenti attivi mensili, attestandosi come un punto di riferimento per oltre mezzo miliardo di consumatori.

L’evoluzione del software, quindi, genera sempre grande interesse tra la community di utenti, e sembra che Xiaomi abbia in serbo delle sorprese per la prossima iterazione della MIUI. Secondo alcune fonti, infatti, l’azienda avrebbe deciso di saltare il rilascio della prevista MIUI 14.5 per concentrarsi sulla versione successiva, la MIUI 15.

Xiaomi potrebbe lavorare direttamente sulla MIUI 15, saltando la MIUI 14.5

Questa notizia apre scenari interessanti: sembrerebbe infatti che il colosso cinese stia già lavorando alla MIUI 15, basandola direttamente su Android 14. Ciò implica che i dispositivi che riceveranno l’aggiornamento alla MIUI 15 beneficeranno anche dell’ultimo sistema operativo di Google. Se volete leggere la lista degli smartphone che dovrebbero ricevere questo aggiornamento, potete far riferimento a questo nostro articolo.

Conoscendo, però, la tradizione degli aggiornamenti software di Xiaomi, è probabile che l’azienda possa proporre anche build della stessa versione dell’interfaccia, la MIUI 15, basate però su Android 13, in particolare per gli smartphone di vecchia generazione. Questo perché l’azienda cinese è solita fornire le ultime versioni della MIUI anche su piattaforme Android meno recenti, per garantire aggiornamenti del software anche ai dispositivi più datati nel corso del tempo.

Al momento, tuttavia, non possiamo fare altro che aspettare e osservare come si svilupperà la situazione. Non è da escludere che, nelle prossime settimane, potremmo avere un assaggio delle nuove funzionalità della MIUI 15, man mano che il software entrerà in fase di test. In attesa di ulteriori sviluppi, si apre il dibattito sulle aspettative legate a questo nuovo aggiornamento. Quali funzionalità sperate di vedere nella MIUI 15? Quali miglioramenti vi aspettate? Le vostre opinioni sono preziose: non esitate a condividerle nella sezione commenti.

Potrebbe interessarti anche: Migliori smartphone Xiaomi: la classifica di Giugno 2023