Un recente aggiornamento di Android Auto sembra aver causato problemi di connessione wireless per alcuni utenti. Android Auto offre la possibilità di connettersi al sistema dell’auto senza l’uso di cavi, avviandosi automaticamente all’accensione del motore; tuttavia dopo un recente aggiornamento molti utenti hanno segnalato malfunzionamenti, fortunatamente risolvibili tramite procedure piuttosto semplici ma alquanto noiose e fastidiose.

La soluzione per i problemi di connessione wireless di Android Auto è estremamente irritante

Come anticipato, il problema riguarda l’impossibilità di utilizzare Android Auto via wireless, costringendo così gli utenti a ricorrere all’uso di cavi. Gli utenti affetti da questo fastidioso bug affermano che i problemi sono iniziati all’inizio di questo mese, suggerendo che il bug potrebbe essere legato a un recente aggiornamento dell’applicazione.

Una soluzione apparentemente semplice per risolvere il problema di Android Auto che non si avvia automaticamente nell’auto consiste nel tornare a una versione precedente dell’app. Tuttavia, alcuni utenti hanno individuato un’altra potenziale soluzione, sebbene possa risultare un po’ frustrante: per affrontare il problema della connessione wireless, sembra sia necessario cancellare la cache e i dati di Android Auto ogni volta che si intende utilizzare l’applicazione. Si tratta di una soluzione piuttosto tediosa, poiché sembra sia richiesta la ripetizione della stessa ogni volta che si accede all’auto, comportando così una notevole perdita di tempo.

Google ha recentemente iniziato il rilascio di Android Auto 9.8 in versione stabile, che porta con sé numerose correzioni di problemi noti. Tuttavia, al momento non è chiaro se questa nuova versione porterà miglioramenti in termini di connettività wireless, poiché è troppo presto per identificare eventuali correzioni incluse nell’update.

Gli aggiornamenti di Android Auto vengono rilasciati a scaglioni attraverso il Google Play Store, quindi potrebbe volerci del tempo prima che gli utenti interessati ricevano il nuovo aggiornamento. Allo stato attuale Google non ha ancora riconosciuto il problema, quindi non è noto se verrà avviata un’indagine interna. Diversi utenti hanno già confermato lo stesso comportamento nelle loro auto e, nella maggior parte dei casi, hanno attribuito la colpa agli ultimi aggiornamenti di Android Auto. È del tutto lecito aspettarsi che il colosso di Mountain View prenda in seria considerazione le lamentele degli utenti affetti da questo problema e lavori al più presto a una soluzione.

Per chi desiderasse tornare a una versione precedente, sarà necessario scaricare manualmente una versione precedente dell’app Android Auto e installarla sul proprio dispositivo, bloccando gli aggiornamenti automatici delle app per evitare l’installazione dell’ultima versione dell’applicazione. Per scaricare manualmente l’app potete fare riferimento al sito APK Mirror (trovate la pagina dedicata all’app Android Auto a questo indirizzo).

Potrebbe interessarti anche: Android Auto si aggiorna e arriva alla versione 9.9 in beta