Nelle ultime settimane Android Auto ha proseguito la propria roadmap di aggiornamenti, caratterizzata dal rilascio di versioni beta a pochissima distanza dal lancio dell’app sul canale stabile; questa pratica consente al team di sviluppatori di testare sul campo la nuova versione consentendo di individuare eventuali bug e problemi da correggere tramite il prezioso feedback offerto dal ristretto bacino d’utenza dei beta tester.

Il meccanismo ben oliato ha visto un’eccezione ovvero quella della versione 9.7 della quale Google non ha rilasciato la consueta beta, a favore del canale stabile. Ebbene, il consueto programma di sviluppo pare esser tornato ai suoi standard con la versione 9.8 e, adesso, prosegue con la versione 9.9 della quale Big G ha annunciato il rilascio della versione destinata ai beta tester pochi giorni dopo l’arrivo della 9.8 sul canale stabile.

Le novità della versione 9.9 di Android Auto beta

Le recenti release di Android Auto, siano esse del canale stabile o beta, purtroppo non vengono accompagnate da un changelog ufficiale aggiornato né pare siano presenti modifiche o novità rilevanti nella versione 9.9: è probabile che si tratti delle classiche risoluzioni di bug ed errori.

La piattaforma ha recentemente vissuto il passaggio alla nuova interfaccia denominata internamente con il nome in codice “Coolwalk” e, nonostante vari problemi di gioventù, l’applicazione sembra aver raggiunto una discreta maturità sul canale stabile. A ogni modo, anche in questo caso le novità principali dovrebbero essere sotto il cofano, a meno di annunci dell’ultima ora delle quali vi informeremo prontamente.

Come aggiornare ad Android Auto 9.9 beta

L’aggiornamento alla versione 9.9 beta di Android Auto è in fase di rilascio sul Play Store tramite il badge sottostante. Qualora non fosse ancora disponibile sul vostro smartphone e voleste provare la nuova versione in anteprima, potete scaricare e installare manualmente l’APK attraverso questo link di APK Mirror.

Potrebbe interessarti anche: Con i Google Pixel 8 potrebbe debuttare la tanto attesa modalità desktop