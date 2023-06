Sebbene Android Auto non rientri nella cerchia di prodotti a cui Google tiene maggiormente, la piattaforma continua a ricevere aggiornamenti con una certa costanza, a conferma del fatto che il suo team di sviluppatori ha come obiettivo quello di offrire un’esperienza sempre più ricca e priva di bug.

Ebbene, a distanza di pochissimi giorni dal rilascio della versione 9.8 beta è già arrivato il momento della release stabile, che è stata pubblicata sul Google Play Store.

Ricordiamo che Android Auto è la soluzione studiata dal team di sviluppatori di Google per mettere a disposizione degli utenti un comodo assistente per i loro spostamenti, il tutto con il primario obiettivo di consentire al conducente di un veicolo di mantenere la concentrazione sulla strada, sfruttando le potenzialità di Google Assistant per la gestione degli aspetti multimediali e delle comunicazioni con i propri contatti.

Le novità della versione 9.8 di Android Auto

Purtroppo, come oramai da tradizione per Android Auto, questa nuova release non è accompagnata da un changelog ufficiale e quindi non vi sono informazioni sulle novità che sono state introdotte: ad ogni modo, è probabile che non vi sia nulla di eclatante ma soltanto la risoluzione di alcuni bug.

Il team di sviluppatori di Google, infatti, oramai da diversi mesi ha avviato un lavoro di ottimizzazione della piattaforma e, infatti, di recente il colosso di Mountain View ha risolto due problemi relativi a Google Assistant e a WhatsApp.

Come scaricare la nuova versione dell’applicazione

Se desiderate provare le ultime versioni di Android Auto potete sfruttare APK Mirror per scaricare il relativo file APK e quindi procedere alla sua installazione manuale (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). La versione 9.8.6324 può essere scaricata qui.

L’ultima versione stabile dell’applicazione, inoltre, può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

