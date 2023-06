Anche oggi Samsung è impegnata nel rilascio di vari aggiornamenti per diversi dispositivi, sia smartphone che smartwatch del brand stanno infatti ricevendo alcuni update nel corso delle ultime ore grazie ai quali possono beneficiare delle ultime correzioni in materia di sicurezza; diamo insieme un’occhiata.

Samsung continua il rilascio delle patch di sicurezza di giugno 2023, smartphone e smartwatch ricevono vari aggiornamenti

Inutile perdersi in chiacchiere, sappiamo bene quanto Samsung sia celere nel rilascio degli aggiornamenti per i propri dispositivi, proprio questa mattina abbiamo visto come gli ultimi flagship del brand abbiano iniziato a ricevere l’update di sicurezza di giugno 2023 che introduce contestualmente diversi miglioramenti al comparto fotografico.

L’azienda con il rilascio delle ultime patch di sicurezza disponibili implementa sui propri dispositivi sia correzioni rilasciate direttamente da Google, sia altre specifiche per i dispositivi Galaxy: questo mese si tratta nello specifico di un totale di 61 correzioni, 50 rilasciate direttamente da Big G e 11 da Samsung. Di seguito la lista degli smartphone interessati:

Samsung Galaxy A51 riceve le ultime patch di sicurezza disponibili grazie all’aggiornamento che porta il firmware alla versione A515FXXU7HWF1, l’update è attualmente in distribuzione nel Regno Unito, a cui faranno seguito anche gli altri mercati europei nel corso dei prossimi giorni

Samsung Galaxy A51 5G beneficia a sua volta delle ultime correzioni in materia di sicurezza grazie all’ultima versione firmware disponibile, la A516BXXU7FWE2; anche in questo caso l’update è in fase di distribuzione nel Regno Unito, ma dovrebbe arrivare anche negli altri mercati in tempi brevi

Samsung Galaxy A52 sta ricevendo le patch di sicurezza di giugno 2023 grazie alla versione firmware A525FXXU6DWE3, l’aggiornamento è in distribuzione in India, Russia e Sri Lanka ma dovrebbe espandersi ad altri mercati nel corso delle prossime settimane

Samsung Galaxy A53 5G ha iniziato a ricevere l’aggiornamento di giugno 2023 negli Stati Uniti, limitatamente alla versione venduta dall’operatore Dish Wireless; l’update che porta la versione firmware alla A536USQS6CWE5 dovrebbe diffondersi anche agli altri operatori nel corso dei prossimi giorni e in seguito anche alle versioni sbloccate del dispositivo

Samsung Galaxy Z Flip3 inizia a ricevere le patch di sicurezza di giugno 2023 nel Regno Unito, grazie all’update che porta il firmware alla versione F711BXXU5EWF1; nel corso delle prossime settimane l’aggiornamento dovrebbe essere disponibile anche in altri mercati

Anche Samsung Galaxy Z Flip4 beneficia delle ultime correzioni in materia di sicurezza grazie all’update che porta il firmware alla versione F721BXXU3CWE6, l’aggiornamento è attualmente in distribuzione nel Regno Unito, ma dovrebbe essere rilasciato anche negli altri mercati europei a breve

Dopo aver visto la versione 5G ricevere l’aggiornamento di giugno, anche Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780G) inizia a ricevere l’update contenente le patch di sicurezza di giugno 2023 in Europa e diversi altri mercati grazie alla versione firmware G780GXXU5EWE5

Se questi dunque sono gli smartphone della carrellata odierna, Samsung sta rilasciando aggiornamenti anche per i suoi smartwatch delle serie Galaxy Watch4 e Galaxy Watch5, che di recente hanno beneficiato dell’inizio del programma beta della One UI 5 Watch. Proprio in questo contesto, l’aggiornamento attualmente in distribuzione in Corea del Sud e negli Stati Uniti porta il firmware alla versione R870XXU1ZWF4 e, con un peso di circa 188 MB, non si limita all’introduzione delle ultime patch di sicurezza di giugno 2023, ma apporta anche una serie di modifiche per risolvere alcune problematiche sorte dopo il precedente aggiornamento.

Nello specifico l’update in questione ha implementato quanto segue:

ha risolto la lentezza degli smartwatch

ha corretto il malfunzionamento legato all’utilizzo di Samsung Pay

ha risolto i problemi di scarsa durata della batteria

ha aggiunto il riconoscimento automatico dell’esercizio in bicicletta

Per quanto riguarda gli smartwatch, essendo il programma beta limitato ai paesi sopra citati, non avrete necessità di procedere al download dell’update in questione (che teoricamente necessita dell’app Galaxy Wearable recandosi successivamente in Impostazioni -> Aggiornamento software Watch -> Scarica e installa); qualora invece foste possessori di uno degli smartphone sopra citati e voleste controllare personalmente l’eventuale presenza degli aggiornamenti in questione, senza aspettare la notifica della disponibilità da parte dell’azienda, sarà sufficiente seguire il percorso Impostazioni -> Aggiornamento software -> Scarica e installa.

