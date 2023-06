Se ne parlava da parecchio, erano infatti trapelate diverse indiscrezioni circa un presunto aggiornamento in fase di rilascio da parte di Samsung per i suoi ultimi smartphone di punta Galaxy S23, update che avrebbe dovuto introdurre diverse migliorie al già ottimo comparto fotografico. Ora l’aggiornamento, con un peso di circa 2,2 GB, è in fase di distribuzione in Europa, scopriamo insieme le novità implementate.

I Samsung Galaxy S23 ricevono le patch di sicurezza di giugno 2023 e alcuni miglioramenti per le fotocamere

Come anticipato in apertura, l’agognato aggiornamento è attualmente in fase di distribuzione nel Vecchio Continente, come annunciato dal leaker Ice Universe nelle ultime ore su Twitter.

Breaking!

Samsung Galaxy S23 series super update started in June, starting from Europe! 2.2GB! pic.twitter.com/1zddWby3ym — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) June 16, 2023

Samsung aveva già iniziato il rilascio delle ultime correzioni in materia di sicurezza su diversi dispositivi, saltando momentaneamente gli ultimi smartphone di fascia alta proprio perché avrebbero beneficiato non solo delle ultime patch di sicurezza, ma anche di alcuni miglioramenti al comparto fotografico.

Di seguito riportiamo quelle che sono le modifiche apportate dall’azienda con l’update in questione:

È disponibile un’opzione di zoom 2x nella modalità Ritratto dell’app della fotocamera.

Il problema dell’autofocus della fotocamera è stato risolto.

L’elaborazione della modalità notturna della fotocamera è leggermente diversa rispetto a prima.

Le animazioni e le transizioni dell’interfaccia utente sono ora più fluide.

Ci sono sottili miglioramenti nella sensazione tattile.

L’aggiornamento come già detto ha un peso di circa 2,2 GB (in base al dispositivo) e porta la versione firmware degli smartphone interessati alla S91xBXXU2AWF1; la società non ha dettagliato i miglioramenti apportati nel changelog dell’update, potrebbero quindi emergere ulteriori informazioni con l’aumentare della diffusione dell’aggiornamento sui modelli della famiglia Samsung Galaxy s23.

Oltre alle aggiunte appena menzionate lato fotografico, l’azienda introduce contestualmente le ultime patch di sicurezza disponibili di giugno 2023, con le quali include sia correzioni rilasciate direttamente da Google, sia altre specifiche per i dispositivi Galaxy: questo mese si tratta nello specifico di un totale di 61 correzioni, 50 rilasciate direttamente da Big G e 11 da Samsung.

Come potete notare si tratta di un update alquanto corposo in termini di peso, segno di come l’azienda abbia introdotto varie nuove funzionalità e correzioni; ciò che non è chiaro però è se gli utenti debbano aspettarsi altro nell’immediato futuro: stando infatti alle precedenti indiscrezioni, Samsung avrebbe potuto rilasciare i miglioramenti per la fotocamera attraverso una serie di differenti update cumulativi. L’azienda non ha però rilasciato informazioni ufficiali al riguardo, dunque non ci resta che attendere che emergano ulteriori indiscrezioni in merito.

Qualora foste possessori di uno smartphone della serie Samsung Galaxy s23 e voleste controllare l’eventuale presenza dell’aggiornamento senza attendere la relativa notifica di disponibilità da parte dell’azienda, sarà sufficiente seguire il percorso Impostazioni -> Aggiornamento software -> Scarica e installa.

