Dopo le indiscrezioni e i test nella versione beta, oggi Meta ha presentato ufficialmente i canali di WhatsApp lanciando il guanto di sfida a Telegram.

La società presenta i canali come un modo semplice, affidabile e privato per ricevere aggiornamenti importanti da persone e organizzazioni direttamente su WhatsApp.

Il team di WhatsApp sta implementando i canali in una nuova scheda chiamata Aggiornamenti, dove gli utenti troveranno lo stato e i canali che scelgono di seguire separati dalle chat con amici, familiari e community.

Gli amministratori potranno inviare sui canali testo, foto, video, adesivi e sondaggi e per aiutare gli utenti a scegliere quelli da seguire, Meta sta sviluppando una directory dove sarà possibile cercare canali relativi a hobby, squadre sportive, aggiornamenti di autorità locali e tanto altro, ai quali sarà possibile accedere anche tramite link d’invito ricevuti in chat, via e-mail o pubblicati online.

Canali di WhatsApp: un modo privato per seguire ciò che ti interessa

WhatsApp ribadisce la volontà di sviluppare il servizio di trasmissione nel modo più privato disponibile, innanzitutto proteggendo le informazioni personali sia degli amministratori che dei follower. Il numero di telefono e l’immagine del profilo dell’amministratore non verranno mostrati ai follower e allo stesso modo il numero di telefono non verrà mostrato all’amministratore o agli altri follower.

La società fa sapere che la cronologia dei canali resterà sui suoi server per un massimo di 30 giorni e che aggiungerà funzionalità per fare in modo che gli aggiornamenti smettano di essere visibili ancora prima nei dispositivi dei follower, inoltre gli amministratori potranno anche bloccare gli screenshot e gli inoltri dal loro canale, ma non potranno aggiungere follower.

I canali sono pensati per raggiungere un pubblico ampio, pertanto non sono crittografati end-to-end per impostazione predefinita, tuttavia gli amministratori potranno decidere se rendere il proprio canale visibile nella directory o meno e chi potrà seguirlo.

Gli amministratori potranno inoltre creare un’azienda intorno al loro canale usando i servizi di pagamento disponibili e promuovere alcuni canali nella directory per aumentarne la notorietà.

WhatsApp annuncia che i canali verranno lanciati inizialmente in Colombia e a Singapore per sviluppare e adattare la nuova esperienza prima di rilasciarla in altro Paesi. La società ci tiene a chiarire che utilizzare WhatsApp per l’invio di messaggi privati tra amici, familiari e community sarà sempre la sua priorità.

