L’intelligenza artificiale (IA) sta cambiando radicalmente il modo in cui viviamo e lavoriamo. Google lo sa bene e non intende rimanere indietro rispetto ai competitor. Durante l’ultimo evento Google I/O 2023, l’azienda del motore di ricerca più utilizzato al mondo ha annunciato una serie di nuove funzionalità basate sull’IA generativa per la sua suite di applicazioni Workspace. In particolare, ha introdotto un assistente per la scrittura in Gmail, che ricorda molto da vicino l’intelligenza artificiale di ChatGPT sviluppata da OpenAI.

L’IA di Gmail rivoluziona la scrittura delle e-mail

L’assistente, denominato “Aiutami a scrivere”, è stato inizialmente presentato come anteprima web limitata. Ora, tuttavia, l’innovativa funzione è disponibile anche per gli utenti di Gmail per dispositivi Android.

Per accedere a questa funzione gli utenti interessati possono iscriversi al programma Workspace Labs di Google tramite questo link, anche se potrebbero essere inseriti in una lista d’attesa. Se vi siete registrati al programma, la nuova funzionalità dovrebbe essere ora disponibile sul vostro account. È importante ricordare che, al momento, la lista d’attesa non è attiva in Italia, quindi quanto detto vale per tutti coloro che sono in possesso di un account estero.

Passiamo ora a vedere il funzionamento vero e proprio di questa novità. L’intelligenza artificiale di Gmail, simile ad altre piattaforme di generazione di testo come Google Bard o ChatGPT, crea paragrafi di testo in base alle richieste degli utenti. Una volta avviata una nuova bozza di e-mail, appare un nuovo pulsante d’azione fluttuante nell’angolo in basso a destra che raffigura l’icona di una matita con una stella. Cliccando su “Aiutami a scrivere”, si apre una finestra con vari suggerimenti, dove gli utenti possono inserire le proprie istruzioni per l’IA.

Una volta completata la richiesta, cliccando su “Crea”, l’IA genera un’e-mail secondo le indicazioni fornite. Il testo generato appare in un nuovo pannello e può variare da singole frasi a interi paragrafi, a seconda delle istruzioni fornite. Come per tutti i software basati sull’intelligenza artificiale, è presente un disclaimer che sottolinea i limiti del tool: come potete vedere dallo screenshot centrale presente nella galleria in basso, sotto al testo generato, infatti, compare una dichiarazione di non responsabilità, che specifica che si tratta di un mero supporto alla scrittura creativa e non costituisce una rappresentazione accurata dei fatti.

Nella parte inferiore dell’interfaccia è possibile trovare i classici pulsanti “Mi piace” e “Non mi piace” che permettono all’utente di esprimere un giudizio sulla bozza generata; sul lato sinistro, invece, fa la sua comparsa il pulsante “Inserisci” che consente di copiare direttamente il testo generato nella bozza dell’e-mail, dove è possibile apportare ulteriori modifiche, se necessario.

L’opzione “Aiutami a scrivere” è sempre accessibile nell’angolo in basso a destra e offre varie opzioni per affinare il tono della bozza in base alle proprie esigenze, come “Formalizza”, “Elabora”, “Accorcia” e “Mi sento fortunato”.

Questa nuova funzione può essere di grande utilità sia per professionisti della scrittura che per coloro che hanno difficoltà a redigere e-mail più lunghe. L’assistente può semplificare la stesura di lettere di presentazione o documenti commerciali, ma è importante ricordare che, come tutte le intelligenze artificiali, non garantisce la perfezione e potrebbero essere necessarie ulteriori revisioni.

Scrivere una e-mail come un professionista con Smart Compose

Sono in arrivo altre novità per Gmail legate all’intelligenza artificiale. Spesso ci troviamo a comporre una nuova e-mail, cercando le parole giuste per esprimere le nostre idee in modo professionale e accurato. Ecco dove interviene Smart Compose, una delle funzioni più utili offerte da Gmail. Questa funzione di intelligenza artificiale predice il testo che stai per scrivere, offrendoti suggerimenti di completamento automatico che puoi accettare semplicemente premendo il tasto “Tab”.

Smart Compose non è soltanto uno strumento che punta a far risparmiare tempo, ma può anche essere un vero e proprio assistente linguistico. Questo strumento è disponibile in diverse lingue, tra cui inglese, spagnolo, francese e italiano, rendendolo un valido supporto per chiunque stia cercando di migliorare le proprie competenze linguistiche.

Smart Reply: risposte istantanee a portata di mano

Smart Reply è un’altra innovazione di Gmail basata sull’intelligenza artificiale che risolve uno dei problemi più comuni nella gestione della posta elettronica: la necessità di rispondere rapidamente a un messaggio quando siamo impegnati in altre attività. Questa funzione genera fino a tre risposte predefinite in base al contenuto dell’e-mail ricevuta, consentendo all’utente di rispondere con un semplice clic.

Smart Reply va oltre le risposte basiche “Sì”, “No” o “Forse”. Utilizzando l’apprendimento automatico e le reti neurali, genera risposte più articolate e appropriate al contesto, come “Sembra fantastico, conta su di me” o “Mi dispiace, non posso venire domani”. Questa caratteristica diventa particolarmente utile quando si tratta di rispondere a una serie di e-mail in pochi minuti, risparmiando tempo prezioso.

Navigare tra le e-mail con le schede di Gmail

Nell’era della comunicazione digitale, la nostra casella di posta può facilmente trasformarsi in un labirinto di messaggi. Gmail ha risolto questo problema introducendo le schede, un sistema di classificazione che organizza automaticamente le e-mail in categorie come Primarie, Promozioni, Sociali, Aggiornamenti e Forum.

Questo sistema di classificazione si basa sull’apprendimento automatico e utilizza una serie di segnali, come l’autore del messaggio, per determinare la scheda appropriata. Il sistema apprende dalle interazioni dell’utente, adattandosi alle sue preferenze individuali. L’approccio rispettoso della privacy adottato da Gmail garantisce che l’algoritmo impari da dati aggregati e anonimizzati, a meno che l’utente non dia il suo consenso esplicito.

Schede di riepilogo: informazioni al punto giusto

Le schede di riepilogo sono una soluzione intelligente per gestire e-mail ricche di informazioni. Queste schede evidenziano i dettagli più importanti di un messaggio, come le date e la durata del volo o i nomi degli articoli ordinati. Questa funzione utilizza algoritmi euristici e di apprendimento automatico per identificare e presentare i dettagli più rilevanti, risparmiando all’utente il tempo di leggere l’intera e-mail.

Arriva Nudging, il promemoria intelligente di Gmail

Chi di noi non ha mai dimenticato di rispondere a un’e-mail? Per questi momenti, Gmail ha introdotto Nudging, una funzione che ricorda all’utente di rispondere o seguire periodicamente i messaggi importanti. Questa funzione utilizza l’apprendimento automatico per identificare le e-mail a cui non hai risposto e che normalmente risponderesti, portandole nuovamente all’attenzione dopo alcuni giorni.

Nudging funziona anche per le e-mail in uscita: se si invia un messaggio e non si riceve risposta entro qualche giorno, la funzione lo ricorda, suggerendo all’utente di inviare un follow-up. Questa funzionalità offre un aiuto prezioso per mantenere traccia delle comunicazioni importanti e assicurarsi che nessun messaggio venga dimenticato.

Nel complesso, Gmail sta dimostrando come l’intelligenza artificiale possa trasformare la nostra interazione con la tecnologia, rendendo la gestione delle e-mail più efficiente e intuitiva. Con la continua evoluzione delle funzionalità basate sull’IA, possiamo aspettarci che l’esperienza degli utenti diventi sempre più personalizzata e agevole nel corso dei prossimi mesi.

