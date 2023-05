Durante il Google I/O 2023 che si sta svolgendo in queste ore, Google ha finalmente mostrato come intende sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale all’interno della sua suite di produttività, Google Workspace. Durante l’evento è stato presentato Google Duet AI, termine che racchiude tutta la raccolta di strumenti di IA generativa che verranno implementati nelle varie applicazioni.

Secondo Google l’intelligenza artificiale generativa è il nuovo alleato sul posto di lavoro e tutte queste nuove funzionalità sono state pensate proprio per alleggerire il carico di lavoro rendendo ogni procedura più snella. Le varie applicazioni incluse in Google Workspace riceveranno tutte nuove funzioni legate proprio all’IA, con la possibilità di iscriversi ad una lista d’attesa per essere tra i primi a testarle.

Gmail vi aiuterà a scrivere e-mail generate dall’intelligenza artificiale

Tra le funzionalità più interessanti, segnaliamo che Gmail permetterà di scrivere e-mail generate dall’intelligenza artificiale grazie alla funzione “Aiutami a scrivere”, che si presenterà con l’icona di una penna con il logo scintillante di Bard che apparirà accanto al tasto Invio.

Cliccando sull’icona in questione verrà aperta una nuova finestra in cui inserire il contenuto del testo, che verrà poi generato dall’intelligenza artificiale. Durante la presentazione è stata mostrata una demo in cui, in risposta ad un messaggio di una compagnia aerea, è stato richiesto il rimborso totale del prezzo pagato del biglietto.

Nella finestra dei dettagli è bastato inserire “richiedi un rimborso completo per questo volo cancellato” e Gmail e Bard hanno creato un messaggio di risposta prendendo in automatico i dettagli dalla mail ricevuta dalla compagnia aerea. È possibile poi dare ulteriori comandi all’intelligenza artificiale, con la possibilità di accorciare il testo o rielaborarlo con altre parole.

In futuro anche l’applicazione per smartphone di Gmail offrirà assistenza contestuale per creare risposte professionali che riempiono automaticamente i nomi e altre informazioni pertinenti.

Le funzionalità dell’AI nelle altre applicazioni di Google Workspace

Anche tutte le altre applicazioni presenti in Google Workspace riceveranno lo stesso trattamento. Per esempio in Google Presentazioni sarà possibile creare immagini originali partendo da un testo, in maniera simile a ciò che fanno già altri strumenti di intelligenza artificiale come DALL-E2 e Midjourney, per arricchire le proprie presentazioni senza cercare immagini pertinenti sul web.

In Google Fogli, Duet AI può automaticamente capire il contesto dei dati di una cella e indicarlo di conseguenza. La nuova funzionalità “Aiutami a organizzare” permette invece di creare piani personalizzati semplicemente scrivendo nell’apposito prompt cosa si desidera fare, e l’applicazione creerà in automatico una lista di strategie e cose da fare.

In Google Meet sarà invece possibile generare immagini di sfondo personalizzate per le videochiamate scrivendo una breve descrizione dello sfondo desiderato nell’apposito prompt di testo, evitando anche in questo caso di dover cercare un’apposita immagine su internet e avendo quindi anche la possibilità di rendere le videochiamate più originali e diversificate, proteggendo allo stesso tempo la privacy dell’ambiente circostante.

Infine Google Duet AI aggiunge anche un’esperienza di scrittura assistita in Google Documenti. Inserendo nell’apposito campo un testo che descriva quale documento si vuole andare a creare, l’intelligenza artificiale genererà una bozza dal quale partire per la stesura del testo. Allo stesso tempo Google sta aggiornando anche gli strumenti integrati all’interno dell’applicazione, per offrire consigli su scrittura concisa, evitare ripetizioni e utilizzare un tono più formale.

Come provare le funzionalità di Google Duet AI

Gli strumenti di Google Duet AI sono attualmente in fase di sviluppo e per provarle in anteprima è possibile registrarsi ad una lista d’attesa. Per l’occasione Google ha anche annunciato il ritorno di Google Labs, una piattaforma dalla quale è possibile registrare l’interesse per le funzionalità che in futuro arriveranno in tutto l’ecosistema dell’azienda, tra cui il nuovo motore di ricerca potenziato.

Tutto quello che dovete fare è dirigervi a questo indirizzo e registrare il vostro interesse per la sezione di vostro gradimento, per essere tra i primi a provare e testare le nuove funzioni messe a punto da Google.