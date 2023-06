Tra le numerose funzionalità offerte dai servizi digitali di Google, quella che ha recentemente destato maggior interesse riguarda l’elaborazione del linguaggio naturale grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Subito dopo il Google I/O 2023, l’evento dedicato agli sviluppatori che ha posto l’accento sull’IA, Google ha iniziato a stupirci con le sue innovazioni, rendendo gli strumenti della sua suite di produttività sempre più intuitivi e facili da usare grazie all’introduzione di nuove funzioni intelligenti.

In queste ore, tramite un post sul blog Google Workspace Updates, l’azienda ha annunciato l’arrivo una funzione davvero interessante che promette di far risparmiare un sacco di tempo agli utenti. Stiamo parlando della funzione Smart Compose di Google Chat, un’innovativa funzione appositamente progettata per migliorare l’esperienza di scrittura all’interno del servizio di messaggistica di Big G, in grado di offrire un’esperienza di scrittura più efficiente e rapida. Andiamo a vedere di cosa si tratta, come funziona e chi può utilizzarla.

Arriva la funzione Smart Compose, un aiuto prezioso per gli utenti di Google Chat

Nelle scorse settimane abbiamo già avuto modo di vedere Smart Compose all’opera in Gmail, Google Documenti e tutti i servizi di produttività della suite Google Workspace, introdotta di recente anche all’interno di Google Messaggi. Grazie all’uso di sofisticate tecniche di apprendimento automatico, Google è riuscita a creare un sistema che suggerisce frasi contestualmente appropriate mentre scriviamo. Un risparmio notevole in termini di tempo, una riduzione della ripetitività e un decremento degli errori ortografici e grammaticali sono solo alcuni dei vantaggi offerti da questa funzione.

Come anticipato in apertura, Google ha recentemente annunciato l’implementazione di Smart Compose anche all’interno di Google Chat. Questa funzione, abbinata alla già esistente Risposta Intelligente, che suggerisce brevi risposte ai messaggi ricevuti, rende le conversazioni e la gestione dei progetti ancora più efficienti all’interno dell’app.

Google Chat rappresenta un prezioso strumento di comunicazione, soprattutto quando si devono gestire numerose priorità contemporaneamente. È proprio qui che entra in gioco Smart Compose, che facilita la scrittura dei messaggi rendendola più rapida e intuitiva.

Google fa sapere che la gestione di Smart Compose non richiede privilegi di amministratore: questa funzione rispetta le preferenze dell’utente e permette agli amministratori di modificare l’impostazione predefinita in qualunque momento; possono scegliere di attivare o disattivare la funzione.

Per gli utenti finali, invece, la funzione è attiva di default. Se si desidera disattivarla, è possibile farlo in totale autonomia semplicemente deselezionando l’opzione “Abilita suggerimenti predittivi durante la composizione di un messaggio su Web e desktop” nelle impostazioni di Google Chat. In questo modo è possibile personalizzare l’esperienza di scrittura secondo le proprie preferenze.

Disponibilità e lingue supportate

La funzione Smart Compose è disponibile per tutti i clienti di Google Workspace, oltre che per gli utenti con un account Google personale. Google ha iniziato a implementare questa novità a partire dal 5 giugno 2023 per i domini a rilascio rapido (Rapid Release domains), mentre per i domini a rilascio programmato (Rapid Release domains) il rollout è iniziato il 26 giugno.

Il servizio è disponibile in diverse lingue: oltre all’inglese, i suggerimenti sono infatti disponibili in spagnolo, portoghese, francese e, ovviamente, italiano.

