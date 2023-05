Durante l’evento Google I/O 2023, oltre alla presentazione di prodotti fisici quali Google Pixel 7a, Pixel Fold e Pixel Tabet, si è discusso molto di intelligenza artificiale. Una delle novità più interessanti che ha catturato l’attenzione del pubblico è stata l’introduzione di Magic Compose nell’app Google Messaggi di Android: questa innovativa funzionalità, attualmente in fase di distribuzione per alcuni beta tester selezionati, sfrutta l’intelligenza artificiale generativa per fornire suggerimenti intelligenti durante la composizione dei messaggi. In questo articolo andiamo a vedere come funziona e quali utenti sono idonei per testare questa nuova funzione.

Come accedere alla funzionalità Magic Compose

L’introduzione di Magic Compose era stata inizialmente pianificata per questa estate (almeno in versione beta), tuttavia Google sembra aver cambiato i suoi piani e ha deciso di anticipare la fase di beta testing. Quest’ultima è iniziata proprio in queste ore e sti sta espandendo gradualmente, con una disponibilità inizialmente limitata a un numero selezionato di utenti che soddisfano i seguenti tre criteri specifici di ammissibilità:

Gli utenti devono essere iscritti al programma beta dell’app Google Messaggi sul Google Play Store. Google raccomanda anche di aderire al programma beta di Servizi Operatore.

Attualmente la beta è disponibile esclusivamente in inglese, su telefoni Android dotati di schede SIM statunitensi, per utenti maggiori di 18 anni.

Gli abbonati a Google One Premium avranno un accesso prioritario non appena verranno resi disponibili ulteriori slot. Google fa sapere che seguirà la stessa dinamica anche per il rilascio dell’esperimento Google Search Generative Experience.

Ricordiamo brevemente costi e vantaggi del piano Google One Premium. Questo abbonamento è disponibile anche nel nostro Paese e ha un costo di partenza di 9,99 euro al mese (o 99,99 euro all’anno) e offre 2 TB di spazio di archiviazione. Il pacchetto include anche funzionalità premium di Google Workspace, tra le quali spiccano la possibilità di effettuare videochiamate di gruppo più lunghe su Google Meet con cancellazione del rumore, trasmettere videochiamate in live streaming su YouTube, la possibilità di utilizzare la VPN integrata in Google One, nonché strumenti extra per la modifica di Google Foto e un servizio di monitoraggio del dark web.

Una volta selezionati per partecipare alla beta di Magic Compose, gli utenti riceveranno una notifica via email che li informerà sulla loro inclusione nel programma. Per attivare la funzionalità sarà sufficiente aprire una conversazione RCS nell’app Google Messaggi di Android e toccare l’icona a forma di scintilla presente nel campo di testo, che permetterà di sfruttare i suggerimenti intelligenti offerti da questa nuova funzione.

Come funziona Magic Compose

Ma come funziona esattamente la funzione Magic Compose? Una volta attivata in una conversazione, Magic Compose utilizza un processo di generazione di suggerimenti che comprende l’invio dei messaggi precedenti (fino a un massimo di 20) ai server di Google. I messaggi analizzati vengono utilizzati per fornire suggerimenti pertinenti e contestuali durante la composizione del testo, compresi emoji, reazioni e URL; tuttavia, per garantire la privacy degli utenti, gli allegati come immagini o messaggi vocali non vengono inviati ai server remoti del colosso di Mountain View. A tal proposito l’azienda specifica che le didascalie delle immagini e le trascrizioni vocali potrebbero essere inviate ai server per una migliore analisi del contesto.

Google garantisce che i messaggi inviati tramite Magic Compose non verranno memorizzati né utilizzati per addestrare i modelli di machine learning. Una volta generati i suggerimenti, Google cancella immediatamente i messaggi dai propri server. È importante sottolineare che se non si utilizza la funzione Magic Compose nessun messaggio viene inviato a Google ma, al contrario, essi rimangono in locale sul dispositivo.

La funzionalità Magic Compose offre una varietà di suggerimenti che possono essere selezionati e inseriti nel campo di testo con facilità. È anche possibile personalizzare i suggerimenti o qualsiasi altra frase utilizzando uno dei sette stili disponibili: Remix, Excited, Chill, Shakespeare, Lyrical, Formal o Short. Ogni stile offre un’esperienza di scrittura unica, con alcuni che includono anche un uso creativo delle emoji.

Completa il pacchetto di possibilità offerte la funzione che permette agli utenti di valutare le proposte suggerite dall’intelligenza artificiale utilizzando un sistema di apprezzamento dei suggerimenti generati (tramite un mi piace o un non mi piace), consentendo così a Google di migliorare continuamente la qualità dei suggerimenti forniti.

Potrebbe interessarti anche: Google Family Link raddoppia sul Play Store: ecco perché e Google Contatti si appresta a ricevere tante altre novità estetiche