Ogni anno Google rilascia una nuova versione di Android e gli appassionati del settore fremono per scoprire se il loro smartphone riceverà l’agognato aggiornamento, lo sviluppo di Android 14 procede a grandi passi e, proprio qualche giorno fa, abbiamo dettagliato le ultime novità presenti nella recente versione Beta 3.

Con l’avvicinarsi della versione stabile del sistema operativo i brand iniziano a rilasciare qualche informazione riguardo ai dispositivi che verranno aggiornati, dopo aver visto a inizio mese qualche indizio da parte di Samsung, oggi è il turno di OPPO; scopriamo dunque insieme quali smartphone dell’azienda riceveranno l’aggiornamento ad Android 14.

OPPO aggiornerà 11 smartphone ad Android 14 in Europa

L’ultima versione del nostro caro robottino verde non è poi così lontana, motivo per cui i vari produttori hanno già iniziato i lavori per implementare l’aggiornamento su alcuni dispositivi.

I colleghi di DroidApp hanno ricevuto conferma direttamente dall’azienda su quelli che saranno gli smartphone del brand aggiornati ad Android 14, è bene precisare che quanto di seguito esposto si riferisce esclusivamente al mercato europeo, la società infatti commercializza in patria diversi dispositivi che non arrivano nel Vecchio Continente.

Stando a quanto condiviso dunque, quelli che seguono saranno i dispositivi OPPO che riceveranno l’ultima versione del sistema operativo mobile made by Google, Android 14:

Come potete notare il brand non ha incluso nella lista solo dispositivi di fascia alta (gli ultimi dei quali non sono disponibili per il nostro mercato, ma verranno sicuramente aggiornati in Cina), ma anche smartphone meno recenti (come l’OPPO Find X3 Pro) e dispositivi della serie A che verranno aggiornati ad Android 14.

La lista potrebbe variare da mercato a mercato anche in Europa, considerando che non tutti i dispositivi sono commercializzati ovunque (viste anche le recenti vicissitudini giudiziarie in alcuni Paesi); salta subito all’occhio per esempio la mancanza dell’ultimo pieghevole dell’azienda, OPPO Find N2 Flip, che verrà con ogni probabilità aggiornato a sua volta.

In definitiva non ci resta che attendere ancora un po’, per scoprire nel dettaglio tutti gli smartphone OPPO che riceveranno l’aggiornamento ad Android 14.

