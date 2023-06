Mentre il team di sviluppatori di Google lavora all’ottimizzazione di Android 14, nuova versione del sistema operativo del colosso di Mountain View, Samsung è impegnata nel perfezionamento di One UI 6.0, l’interfaccia personalizzata dell’azienda basata proprio su tale release dell’OS di Google.

Per quanto riguarda Android 14, Google ha già rilasciato alcune versioni beta e ha in programma di arrivare alla release definitiva nel corso di agosto, quando la nuova versione del suo sistema operativo farà il proprio esordio ufficiale sugli smartphone della serie Google Pixel.

Quando potrebbe arrivare Samsung One UI 6.0 con Android 14

Se alcuni produttori come Nothing, OnePlus, OPPO e Vivo hanno già rilasciato versioni Developer Beta di Android 14 per i rispettivi device, Samsung deve ancora farlo e nuove informazioni sui programmi del colosso coreano sono arrivate nelle scorse ore grazie al leaker Dohyun Kim, che su Twitter ha confermato precedenti indiscrezioni sulla roadmap relativa alla serie Samsung Galaxy S23.

A suo dire, entro la metà di luglio dovrebbe essere disponibile la prima beta di One UI 6.0 con Android 14 per Samsung Galaxy S23 mentre per la versione definitiva ci sarà da avere pazienza fino ad ottobre.

I primi smartphone a ricevere l’aggiornamento che porterà One UI 6.0 e Android 14 saranno quelli della serie Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy Z Fold4 e Samsung Galaxy Z Flip4. Nelle settimane successive l’update sarà rilasciato per i modelli di fascia alta delle precedenti generazioni e sui modelli più recenti di fascia media.

Nel caso in cui tutto dovesse procedere senza intoppi, il colosso coreano entro la fine del 2023 potrebbe essere riuscito ad aggiornare gran parte del suo portafoglio di smartphone, confermandosi così l’azienda più attenta a questo particolare aspetto, ovviamente subito dopo Google.

Nel corso delle prossime settimane emergeranno ulteriori informazioni sulle principali novità che verranno implementate con One UI 6.0. Basta avere un po’ di pazienza.

