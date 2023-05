L’avvento sul mercato del primo modello di Chromecast ha certamente segnato una svolta nel settore dell’intrattenimento domestico, prima di allora gli utenti si affidavano quasi esclusivamente ai TV box Android, in seguito Google ha fornito loro uno strumento semplice ed efficace che permetteva di inviare i contenuti multimediali da visionare dallo smartphone alla TV, anche e soprattutto su quei televisori un po’ datati e non dotati di funzionalità smart.

Con il passare del tempo poi il settore si è evoluto, complice anche l’avvento di alcuni concorrenti, vedendo nuovi modelli di Chromecast arrivare sul mercato dotati di nuove funzionalità, fino all’ultimo esponente della famiglia di Big G rappresentato da Chromecast con Google TV. Ora il primo modello di Chromecast, lanciato ormai 10 anni fa, è giunto alla fine del suo periodo di supporto software, mentre l’ultimo modello riceve un nuovo aggiornamento.

Fine del supporto software per il primo TV dongle di Google

Alcuni di voi forse la ricordano, molti probabilmente l’hanno anche posseduta e magari ultimamente relegata in un cassetto, stiamo parlando del primo modello di Chromecast lanciato da Google nel 2013; il dispositivo si presentava con una forma simile a quella di una chiavetta USB, dotato di un’uscita HDMI ad un’estremità e di un’ingresso Micro-USB dedicato all’alimentazione del dispositivo dalla parte opposta, in bella vista poi il logo e la scritta Chrome.

La Chromecast in questione era equipaggiata con 512 MB di RAM e 2 GB di spazio di archiviazione e ha ricevuto alcuni aggiornamenti software nel corso degli anni, 10 anni di supporto non sono pochi in ambito tecnologico, soprattutto per un dispositivo economico come questo. Ora Google annuncia ufficialmente il termine del periodo di supporto software per il dispositivo in questione:

Il supporto per Chromecast (1ª generazione) è terminato, il che significa che questi dispositivi non ricevono più aggiornamenti software o di sicurezza e Google non fornisce loro assistenza tecnica. Gli utenti potrebbero notare un peggioramento delle prestazioni.

Qualora foste in possesso di questo modello di Chromecast non disperate, il dispositivo continuerà infatti a funzionare regolarmente anche se l’azienda mette le mani avanti sottolineando come gli utenti possano riscontrare in futuro un peggioramento delle prestazioni.

Chromecast con Google TV si aggiorna ricevendo le patch di sicurezza di aprile 2023

Nelle ultime ore è in fase di rilascio sui modelli di Chromecast con Google TV 4K l’aggiornamento alla versione firmware STTE.230319.008.R1, l’update introduce sia le patch di sicurezza di aprile 2023 (dunque un solo mese indietro rispetto ad altri tipi di dispositivi), sia una serie di correzioni di bug e miglioramenti generali per quel che concerne le prestazioni del sistema.

L’aggiornamento in questione ha un peso di 140 MB e dovrebbe diventare disponibile anche per il modello di Chromecast con Google TV HD nel corso dei prossimi giorni, come solitamente accade con il rilascio degli aggiornamenti su questi dispositivi.

Qualora foste possessori di una Chromecast con Google TV e voleste scaricare l’update in questione per beneficiare delle correzioni apportate in materia di sicurezza e prestazioni, sarà sufficiente seguire il percorso Impostazioni -> Sistema -> Informazioni -> Aggiornamento di sistema.

Potrebbe interessarti anche: Sta per arrivare una nuova Chromecast con Google TV