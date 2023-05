Samsung Galaxy Z Flip4 è tra le offerte del Sottocosto Unieuro lanciate in questi giorni sia online sia nei negozi, ma se preferite rivolgervi ad Amazon, sappiate che la proposta è la stessa. Il noto sito offre lo smartphone pieghevole allo stesso prezzo in due colorazioni: ecco come approfittarne.

Samsung Galaxy Z Flip4 in offerta (anche) su Amazon

Samsung Galaxy Z Flip4 è in offerta su Amazon nella configurazione da 128 GB e nelle colorazioni Light Blue e Graphite. Lo smartphone pieghevole a conchiglia lanciato la scorsa estate in compagnia del fratello Galaxy Z Fold4, propone uno schermo AMOLED esterno di piccole dimensioni (da 1,9 pollici) per leggere rapidamente orario e notifiche, e uno schermo principale Dynamic AMOLED 2x Infinity Flex da 6,7 pollici Full-HD+ con refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz.

Il cuore del dispositivo è costituito dal SoC di punta di Qualcomm al momento del lancio, lo Snapdragon 8+ Gen 1, affiancato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna (nella versione in offerta). Il comparto fotografico è costituito da tre sensori in tutto: sul retro (o forse sarebbe meglio dire all’esterno) c’è una doppia fotocamera con sensore principale Dual Pixel da 12 MP e sensore ultra-grandangolare da 12 MP, mentre frontalmente (o internamente) trova posto una fotocamera da 10 MP integrata nello schermo con un foro. A disposizione connettività 5G dual SIM (con eSIM), Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria è da 3700 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 25 W, la ricarica wireless 2.0 e la ricarica inversa PowerShare. Il lancio è avvenuto con Android 12 e One UI 4.1.1, ma attualmente lo smartphone può contare su Android 13 e sulla One UI 5.1.

Samsung Galaxy Z Flip4 ha debuttato al prezzo consigliato di 1149 euro (128 GB), ma potete acquistarlo in offerta su Amazon e sul sito Unieuro a 679 euro, con uno sconto di quasi 500 euro. Per approfittarne non dovete fare altro che seguire uno dei link qui sotto. Più in basso (e nel video qui sopra) potete dare uno sguardo alla nostra recensione per eventuali dubbi.

