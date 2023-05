Torna, come ogni ultima domenica del mese, la nostra rubrica #NewSmartphone, che ci aiuta a fare un riassunto di quello che sta bollendo in pentola. Partiremo da un breve recap di quello che è successo nelle ultime settimane, a partire dalle novità mostrate da Google all’edizione 2023 del Google I/O, tra novità attese e grosse delusioni.

Ma andremo soprattutto a scoprire le novità in arrivo nel mese di giugno e nelle settimane successive, con una estate che tutto sommato si prospetta parecchio interessante.

Cos’è successo

Maggio è stato, senza dubbio alcuno, il mese di Google, che nell’evento dedicato agli sviluppatori ha rinnovato la fascia media con Google Pixel 7a, di cui trovate numerosi confronti sulle nostre pagine, ma soprattutto Google Pixel Fold, il più atteso ma fonte indubbiamente di una grossa delusione. Chi si aspettata un design innovativo, in grado di tracciare una nuova strada in un mercato in forte espansione, è rimasto seriamente deluso. Una fotocamera pota sulla cornice interna, cornici che non si vedevano da parecchi anni, una piega dello schermo interno decisamente visibile.

Tutto fa pensare a un dispositivo messo a disposizione degli sviluppatori per adattare le proprie applicazioni al nuovo fattore di forma, quasi un ritorno alle origini e alla serie Nexus, caratterizzata da un design e soluzioni tecniche non sempre all’avanguardia, qualcosa di molto simile a un prototipo. Il paragone con le soluzioni già presenti sul mercato, come Huawei Mate X3 (peccato davvero per l’assenza dei servizi Google) o Samsung Galaxy Z Fold4, decisamente più belli ed evoluti sotto ogni punto di vista.

L’evento Google ha ovviamente fatto passare in sordina numerose novità, primi fra tutti i nuovi top di gamma Sony, con Xperia 1 Mark V a farla da padrone, molto più di Xperia 10 Mark V che non porta particolari novità tecniche a fronte di un prezzo troppo elevato. Non manca niente al flagship, con nuovo chipset, schermo fluido, comparto fotografico rinnovato e prestazioni che sembrano convincenti, anche se Il colosso giapponese dovrà darsi da fare lato software per non incorrere nei soliti problemi.

Smentendo le voci relative alla possibile uscita dai mercati europei, OPPO lancia un nuovo smartphone per il mercato italiano, OPPO A98 5G, che però non convince appieno a causa di alcune scelte tecniche discutibili. In oriente invece è uscita la serie OPPO Reno 10, con una dotazione tecnica interessante che però andrà supportata da una giusta collocazione dal punto di vista del prezzo.

Novità per Motorola

Giugno si aprirà con il nuovo pieghevole a conchiglia di Motorola, che si chiamerà Motorola Razr 40 Ultra, pronta a stupire con un design rinnovato e una dotazione tecnica che convince molto più rispetto ai modelli precedenti. Un chipset di livello con una buona dotazione di memoria, batteria discreta, e un comparto fotografico che dovrebbe garantire buoni risultati.

Nello stesso evento dovrebbe arrivare anche Motorola Razr 40, che rappresenterebbe la prima soluzione abbordabile in questo mercato. Motorola avrebbe fatto alcune rinunce a livello estetico ma la scheda tecnica non dovrebbe differire molto rispetto alla variante Ultra, diventando una alternativa molto valida, soprattutto per chi vuole un dispositivo con questo genere di design.

OnePlus e la fascia media

Il produttore cinese dovrebbe rinnovare la propria fascia media nel corso delle prossime settimane, anche se non ci sono ancora informazioni ufficiali in merito. OnePlus Nord 3 e OnePlus Nord CE 3 sono sulla carta dispositivi interessanti, in particolare il primo di cui si conoscono quasi tutti i dettagli. Piccole novità estetiche dovrebbero essere accompagnate da un grosso rinnovamento tecnico, con componenti di qualità (a parte il comparto fotografico), tanto da renderlo uno dei modelli di fascia media più interessanti.

Si sa invece poco della versione CE, che dovrebbe comunque avere un piccolo boost a livelli di chipset, confermandosi comunque nella propria fascia di prezzo.

La nuova serie Realme 11

Già annunciati in Cina, i Realme 11, 11 Pro e 11 Pro Plus dovrebbero arrivare anche sul mercato italiano, anche se il brand potrebbe ridurre i modelli in commercio sul nostro mercato. Il design è frutto della collaborazione con Matteo Menotto, già designer per il brand di moda GUCCI, e il modello Pro Plus lancia di fatto una nuova collaborazione con Samsung Imaging, che fornisce un sensore per lo zoom ottico 4x davvero interessante.

Molto buona la scheda tecnica, con un chipset MediaTek che sembra ben riuscito, tanta memoria e uno schermo da oltre 6,7 pollici, mentre la variante Pro presenta solo alcune differenze legate al comparto fotografico. Interessante anche Realme 11, che riduce il tiro su alcuni componenti, ma in linea generale il punto di domanda resta quello del prezzo.

In un mercato in costante evoluzione un prezzo sbagliato potrebbe compromettere le prestazioni di vendita per la nuova serie Realme.

ASUS si adegua

Per anni ASUS è stato l’unici brand a proporre dei flagship compatti, con schermi dalla diagonale inferiore ai 6 pollici, ma con ASUS ZenFone 10 le cose sono destinate a cambiare. Il nuovo top di gamma avrà uno schermo da 6,3 pollici, con Snapdragon 8 Gen 2, 16 GB di RAM e prestazioni di alto livello.

Grosse novità sono attese anche sul fronte fotografico, dove il produttore taiwanese sembra intenzionato a utilizzare un sensore da 200 megapixel, per fare un grosso salto di qualità anche da questo punto di vista. Tutto questo non dovrebbe portare a un grosso incremento dei prezzi, con alcune indicazioni che lo collocano ben al di sotto dei 1.000 euro.

E l’estate?

L’estate sarà come sempre la stagione del secondo Galaxy Unpacked, quello che da qualche anno vede Samsung impegnata a presentare le nuove generazioni di pieghevoli. Di Samsung Galaxy Z Fold5 e Samsung Galaxy Z Flip5 sappiamo ormai tutto, grazie a numerosissime anticipazioni, ma dovremo attendere il mese di luglio per poterli toccare con mano.

L’appuntamento è quindi all’ultima domenica di giugno per una nuova puntata di #NewSmartphone, dove affronteremo il tema Samsung insieme alle altre novità previste per il mese di luglio.