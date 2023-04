Non è un segreto che l’azienda cinese sia vicina al lancio di un nuovo smartphone di fascia media, OnePlus Nord 3 dovrebbe essere, secondo le indiscrezioni, un rebrand del cinese OnePlus Ace 2V. Del dispositivo in questione abbiamo già avuto modo di sbirciare il design e qualche specifica tecnica nel corso delle ultime settimane, ora il leaker Yogesh Brar ha rilasciato altri dettagli su Twitter, annunciando anche le presunte tempistiche di lancio.

Stando a quanto condiviso dal leaker, OnePlus starebbe già testando il prossimo OnePlus Nord 3 in India e in alcuni mercati globali, secondo Brar ciò si tradurrebbe in una tempistica di lancio stimata fra le sei e le otto settimane a partire da adesso: ciò significa che potremmo vedere ufficializzato lo smartphone intorno alla fine di maggio o l’inizio del mese di giugno, un po’ prima rispetto alle precedenti indiscrezioni.

OnePlus has started testing Nord 3 in India and global markets.

Something many of you have been waiting for.

Launch window: 6-8 weeks from now

Specs:

– 6.7" 1.5K AMOLED, 120Hz

– MediaTek Dimensity 9000

– 64+8+2MP rear

– 16MP selfie

– 5,000mAh battery, 80W

Price: ₹30-40k

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 13, 2023