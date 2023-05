Mentre stiamo aspettando il lancio ufficiale della serie Reno10, è arrivato il momento di accogliere in Italia un nuovo componente della famiglia di fascia media del produttore: è disponibile da oggi all’acquisto OPPO A98 5G, uno smartphone presentato ufficialmente un paio di settimane fa. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere, compreso il prezzo di vendita.

OPPO A98 5G è disponibile in Italia da oggi: dove acquistarlo

OPPO A98 5G va ad arricchire la serie A del produttore cinese e punta soprattutto su generose memorie, ampia batteria e tecnologia di ricarica rapida. Lo smartphone è dotato di uno schermo LCD da 6,72 pollici a risoluzione Full-HD+ con frequenza di aggiornamento di 120 Hz ed è spinto dal SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G octa-core, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Entrambe le memorie risultano espandibili, anche se in modo diverso: grazie alla tecnologia RAM Expansion, il telefono può convertire fino a 8 GB di ROM inutilizzata in RAM temporanea, mentre lo storage interno può allargarsi fino a 1 TB con microSD. Lo smartphone OPPO ha superato il testo 48-Month Fluency Protection condotto in laboratorio, registrando un tasso di obsolescenza medio inferiore al 10% dopo quattro anni di utilizzo quotidiano, e garantisce una fluidità di 4 anni rispetto alla precedente generazione di prodotti della serie A.

A livello fotografico offre una AI Camera da 64 MP, unita a una Depth Camera da 2 MP, una fotocamera con microlenti da 2 MP e una Selfie Camera da 32 MP. Lo smartphone mette a disposizione funzioni come la modalità Ritratto, l’AI Portrait Retouching, Selfie HDR, AI Color Portrait e non solo, per esperienze di qualità in varie situazioni. La fotocamera con microlenti arriva a un ingrandimento fino a 40 volte, per superare i limiti dell’occhio umano ed esplorare il mondo “microscopico”.

Un altro dei punti di forza dello smartphone è la batteria da 5000 mAh, in grado di fornire energia per 39 ore di telefonate, 16 ore di video su YouTube o 8,4 ore di gioco con una carica completa. Se ciò non dovesse bastare, entrerebbe in gioco la ricarica rapida SuperVOOC da 67 W, che in 5 minuti può garantire 6 ore di telefonate o 2,5 ore di video su YouTube (0-100% in 44 minuti). L’esclusiva tecnologia Battery Health Engine consente alla batteria di mantenere l’80% della capacità originale dopo 1600 cicli di ricarica.

Ecco la scheda tecnica completa di OPPO A98 5G:

display LCD LTPS 20:9 da 6,72 pollici a risoluzione Full-HD+ (2400 x 1080, 391 ppi), con refresh rate di 120 Hz e touch sampling rate di 240 Hz e vetro Panda Glass

SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G octa-core (fino a 2,2 GHz)

8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile fino a 1 TB con microSD)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP (apertura f/1.79, OV64B 1/2″ 0.70 um), sensore per la profondità di campo da 2 MP (f/2.4, GC02M1B 1/5″ 1.75 um) e sensore microscopio da 2 MP (f/3.3, GC02M1 1/5″ 1.75 um) con zoom fino a 40x

fotocamera anteriore da 32 MP (f/2.4, 1/3.14″,0.7 um)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, porta USB Type-C

certificazione IPX4

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 67 W

sistema operativo: ColorOS 13.1 con Android 13

dimensioni e peso: 165,6 x 76,1 x 8,2 mm, 192 g

Previous Next Fullscreen

Lo smartphone è disponibile nelle colorazioni Dreamy Blue e Cool Black, entrambe realizzate con il processo OPPO Glow per offrire un particolare effetto cristallo scintillante e una finitura resistente alle impronte digitali. Il produttore ha dotato il prodotto del form factor 3D per una presa affidabile e più confortevole nonostante il corpo sottile (8,2 mm). Il nuovo dispositivo ha superato sei test importanti pensati per metterlo alla prova nella resistenza alle cadute, all’acqua, alle radiazioni, ai danni climatici, alle piccole cadute ripetute e alla stabilità del segnale.

OPPO A98 5G è disponibile all’acquisto in Italia a partire da oggi, 24 maggio 2023, al prezzo consigliato di 449,99 euro. Per ora potete acquistarlo sull’OPPO Store, ma nei prossimi giorni arriverà anche su Amazon.it e presso i principali rivenditori. Sullo store ufficiale potete approfittare del pagamento in tre rate senza interessi e della spedizione gratuita.

Acquista OPPO A98 5G su OPPO Store

Leggi anche: Recensione OPPO Find N2 Flip, un pieghevole concreto, diverso dagli altri