Sony ci riprova e, dopo una serie di indiscrezioni, annuncia in via ufficiale due nuovi smartphone: debuttano oggi i nuovi Sony Xperia 1 V e Sony Xperia 10 V. Si tratta rispettivamente di un nuovo top di gamma con Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm e un comparto fotografico, sulla carta, di primo livello e di un nuovo mid-range, che risulta anche lo smartphone 5G più leggero sul mercato (senza compromessi sulla capacità della batteria). I due nuovi smartphone arriveranno sul mercato nelle prossime settimane. Vediamo, di seguito, tutti i dettagli sulla scheda tecnica dei nuovi smartphone di casa Sony.

Sony Xperia 1 V: il nuovo flagship con prestazioni al top e un comparto fotografico rinnovato

La gamma di smartphone Soy si rinnova con il debutto del nuovo top di gamma Sony Xperia 1 V. Lo smartphone punta a conquistare il mercato con specifiche di fascia altissima e alcuni elementi esclusivi. Il punto di riferimento del progetto è, naturalmente, il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, garanzia di prestazioni al top in tutti i contesti di utilizzo. Il chip viene supportato da 12 GB di memoria RAM e da 256/512 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30 W ed alla ricarica wireless.

Il nuovo Sony Xperia 1 V presenta anche un display OLED da 6,5 pollici di diagonale, con risoluzione di 3840 x 1644 pixel e refresh rate di 120 Hz. Il display è protetto dal Gorilla Glass Victus 2. Tra le specifiche troviamo anche il sensore di impronte digitali laterale ed il supporto eSIM. C’è anche il jack da 3,5 mm. Lo smartphone di Sony presenta dimensioni pari a 165 x 71 x 8,3 mm con un peso di 187 grammi. La scocca è realizzata in vetro con un frame in alluminio. Da segnalare la certificazione IP65/IP68. Lo smartphone arriva con Android 13 di serie.

Uno degli elementi di riferimento della scheda tecnica del nuovo Sony Xperia 1 V è rappresentato dal comparto fotografico. Si tratta, infatti, del primo flagship a poter contare su un nuovo sensore d’immagine CMOS stacked con architettura 2 Layer Transistor Pixel definito come Exmor T for mobile. Si tratta di un sensore da 48 Megapixel con apertura f/1.9 che risulta 1,7 volte più ampio rispetto al suo predecessore. Secondo Sony, il sensore è in grado di scattare foto a prova di rumore e con una gamma dinamica più estesa, equivalente a quella delle fotocamere full-frame.

Lo smartphone integra una tripla fotocamera posteriore. Oltre al sensore principale, infatti, troviamo un teleobiettivo 85-125 mm (F2.3-F2.8) da 12 Megapixel con zoom ottico fino a 5,2x ed un sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel con campo visivo di 123 gradi. La fotocamera anteriore è da 12 Megapixel. Il comparto fotografico del nuovo Sony Xperia 1 IV include varie pre-impostazioni di colore, come i Creative Look già presenti nelle fotocamere Alpha, e l’AF in tempo reale ad alte prestazioni. Per la registrazione video c’è Product Showcase, funzione che consente di spostare il fuoco seguendo sempre il soggetto principale, oltre ad un nuovo microfono a priorità vocale, collocato vicino alla fotocamera ed in grado di acquisire chiaramente la voce di chi riprende.

Gildas Pelliet, Head of IP&S, Sony Europe, ha presentato così il nuovo Xperia: “Le esigenze dei nostri clienti sono prioritarie in termini di sviluppo prodotto e, in questo senso, le possibilità di creazione contenuti foto e video offerte da Xperia 1 V sono davvero infinite. Modello flagship della gamma, Xperia 1V consente di raggiungere nuovi standard in termini di creazione contenuti, esperienza di visione, performance in ambito gaming, durata della batteria e capacità audio.”

Il nuovo Sony Xperia 1 V sarà disponibile a partire da fine giugno. Lo smartphone arriverà in tre varianti (nera, argento platino e verde kaki). Il nuovo top di gamma di Sony arriverà sul mercato italiano con un prezzo di listino di 1.399 euro, relativo alla variante da 256 GB di storage.

Sony Xperia 10 V: mid-range compatto e leggero

Tra le novità della gamma Xperia c’è anche il nuovo mid-range Sony Xperia 10 V. Si tratta di uno smartphone compatto che arriverà sul mercato con il titolo di “smartphone 5G più leggero al mondo” grazie ad un peso di appena 159 grammi. Il nuovo mid-range della casa nipponica è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 695 che viene supportato da 6 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage. Le dimensioni compatte non si traducono in una batteria di capacità ridotta. Lo smartphone integra, infatti, un’unità con capacità da 5.000 mAh.

Il nuovo Sony Xperia 10 V può contare anche su di un display OLED con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 60 Hz. Tra le specifiche c’è spazio anche per una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel con OIS che viene supportato da un teleobiettivo da 8 Megapixel con zoom ottico 2x e da un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel. La camera anteriore è da 8 Megapixel. Lo smartphone ha la certificazione IP65/IP68 e presenta un sensore di impronte digitali laterale. C’è anche il supporto eSIM. Presente anche il jack da 3,5 mm. Lato software, invece, troviamo Android 13 di serie.

Sony ha confermato l’arrivo del nuovo Xperia 10 V per la metà del mese di giugno. Il dispositivo sarà disponibile nelle colorazioni lavanda, verde salvia, bianco e nero (il sito italiano di Sony riporta, però, la sola variante nera). Il mid-range di casa Sony sarà commercializzato con un prezzo di listino di 499 euro.