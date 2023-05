WhatsApp si aggiorna in queste ore alla versione 2.23.10.77 (con la 2.23.10.78 che segue a brevissima distanza) e porta sul canale stabile alcune novità che abbiamo bene o male intravisto con le varie versioni beta, tra le quali il supporto per gli smartwatch Wear OS. Andiamo a scoprire i cambiamenti in distribuzione.

WhatsApp si aggiorna con supporto a Wear OS e altre novità

L’aggiornamento di WhatsApp alla versione stabile più recente introduce alcune interessanti novità, come è possibile evincere dal changelog del Google Play Store. La popolare app di messaggistica, che in questi giorni sta accogliendo il cambiamento probabilmente più atteso della sua storia (ossia la modifica dei messaggi), è in vena di novità e aggiunge il supporto per WhatsApp sugli smartwatch Wear OS. Questo tipo di miglioramenti, già accessibili a partire da Wear OS 3, fa parte delle grandi innovazioni annunciate da Google durante il Google I/O 2023 per Wear OS 4, prossima release del sistema operativo.

Il changelog di WhatsApp parla inoltre della possibilità di salvare messaggi importanti durante l’utilizzo dei messaggi effimeri (che normalmente si autocancellano dopo un determinato periodo di tempo): basta tenere premuto sul messaggio di testo e selezionare l’icona del segnalibro in alto (“Conserva“). Scegliendo di non conservarlo, nessun altro partecipante alla conversazione potrà conservarlo nella sua chat.

La nuova versione dell’app offre poi nuovi strumenti di sovrapposizione del testo per lo stato, compresi font e colori dello sfondo aggiornati, e la riproduzione automatica delle GIF (non serve più toccarle per farle partire).

Come aggiornare WhatsApp all’ultima versione

Per aggiornare WhatsApp alla versione 2.23.10.78, o comunque all’ultima versione stabile rilasciata, potete seguire il badge qui in basso che vi porta direttamente al Google Play Store. Nel caso abbiate fretta e l’app non vi notifichi ancora un aggiornamento, potete provare a scaricare e installare manualmente l’APK della release più recente tramite APKMirror. Se volete provare le ultime novità in anticipo, potete entrare a far parte del programma beta attraverso questo link.

