I principali smartphone di fascia alta di questo 2023 sono stati ormai presentati e si sono aggiunti a due prodotti dal ciclo di vita più lungo ovvero iPhone 14 Pro e Google Pixel 7 Pro. Insieme a loro rappresentano ad oggi i non plus ultra della telefonia mobile nonché i migliori smartphone dal punto di vista fotografico. È dunque importante, come ogni anno, capire chi ha raggiunto vette più alte anche perché, foto e video, rappresentano ormai una funzione chiave degli smartphone odierni. Nella fattispecie abbiamo messo alla prova: Samsung Galaxy S23 Ultra (recensione), Xiaomi 13 Pro (recensione), Google Pixel 7 Pro (recensione), HONOR Magic5 Pro (recensione) e Apple iPhone 14 Pro.

Per chi fosse interessato a smartphone comunque validi dal punto di vista fotografico ma, meno costosi, abbiamo realizzato un confronto anche fra i quasi top di questo 2023.

Confronto fotografico e video

Considerazioni finali

Nel nostro video confronto fotografico non siamo andati a valutare l’esperienza complessiva di utilizzo, cosa che potete fare consultando ogni singola recensione, ma ci siamo limitati ad un’analisi qualitativa di foto e video, sia con le fotocamere posteriori che anteriori. I risultati emersi sono piuttosto interessanti e ci parlano di un livellamento generale dovuto a un rallentamento da parte dei brand più noti e un ulteriore miglioramento da parte di coloro che storicamente hanno ottenuto risultati inferiori.

Fra tutti è davvero difficile distinguere differenze qualitative, sia in foto che in video si comportano molto bene sia nella resa dell’immagine sia nella stabilizzazione col sensore principale e col sensore ultra grandangolare. È più una questione di interpretazione che ogni brand fa sulle ombre, sulla nitidezza, sulla temperatura colore, ovvero sui vari parametri. Dove invece c’è ancora un po’ di distacco è sulla fotocamera selfie dove l’ultimo posto lo guadagna Xiaomi, che tra l’altro in registrazione video si ferma alla risoluzione di 1080p a 30 fps.

Quale scegliere

Se cercate un’esperienza fotografica realistica e siete della fotografia in senso stretto, HONOR Magic5 Pro è quello da preferire, meno interessante lato video ma c’è comunque modo di divertirsi grazie alla modalità LOG e ai LUT pre-impostati. Samsung Galaxy S23 Ultra invece si presta di più a chi cerca uno smartphone sempre affidabile sia in foto che in video con contenuti fatti e finiti senza la minima ri-elaborazione.

Un altro tuttofare è poi Google Pixel 7 Pro ma con i vantaggi della Google Camera che, soprattutto in ambito video, offre qualche modalità di scatto in più, sicuramente meno consigliato però per i selfie.

iPhone 14 Pro è perfetto per chi lavora coi social o vuole un prodotto per fare vlog, indubbiamente ha la selfie camera più convincente nei video ma occhio agli ambienti con poca luce. Xiaomi 13 Pro infine è preferibile se siete interessati alla fotografia secondo Leica, con tutto ciò che ne consegue fra i vantaggi e gli svantaggi, e soprattutto considerando che il verso camera phone della casa è Xiaomi 13 Ultra che però, al momento, non è ancora arrivato sul nostro mercato.

