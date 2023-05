In mattinata, Google ha avviato il rilascio della nuova app “Family Link parental controls” che è stata segnalata tramite aggiornamento sul Google Play Store.

La cosa strana è che l’aggiornamento dell’app, che sembra riprendere le potenzialità di un’altra app già esistente e chiamata “Controllo genitori Family Link”, è stata segnalato a molti utenti Android, anche a coloro che non utilizzano regolarmente Family Link.

Sul Play Store arriva una nuova Google Family Link

Come anticipato in apertura, una nuova app è arrivata sul Google Play Store ed è stata segnalata come “aggiornamento” a molti utenti Android.

L’app in questione si chiama “Family Link parental controls” (la pagina dell’app è raggiungibile tramite il badge sottostante) e richiama, sia con il nome che con l’icona (praticamente identica ma più “grande” e riempita dello stesso colore del contorno), la classica “Controllo genitori Family Link” che tutti conosciamo.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Google Family Link (la pagina dell’app è raggiungibile tramite il badge sottostante) è un’app che consente ai genitori di gestire i dispositivi Android dei propri figli, potendo porre vari limiti alle app utilizzabili e controllo ai contenuti che possono essere visualizzati.

L’app Controllo genitori Family Link sopra-citata è complementare a questa ed è la “parte” che va installata direttamente sullo smartphone del bambino/adolescente (la pagina dell’app è raggiungibile attraverso il badge sottostante).

A cosa serve la nuova versione dell’app?

Tornando al presente, ovvero all’aggiornamento rilasciato in mattinata, pare che si tratti di un’app già installata sui dispositivi basati su Android 13, inclusi gli smartphone della gamma Pixel di Google e quelli della gamma Galaxy di Samsung.

La descrizione presente all’interno della pagina dell’app sul Play Store ce la configura come servizio in background più che un’app tradizionale. Ecco il testo integrale:

“Il controllo genitori di Family Link viene utilizzato per abilitare i servizi Family Link sui dispositivi gestiti. Ciò consente ai genitori di fare cose come impostare limiti di tempo per lo schermo e nascondere le app. Per ulteriori informazioni su Family Link, visita google.com/familylink.”

Previous Next Fullscreen

Non è tuttavia chiaro perché le app condividano lo stesso nome (anche se, qua in Italia, il nome dell’app non è stato tradotto in italiano, i nomi originali delle due app sono identici).

Vi sono alcune possibili ipotesi sul perché della nuova app: la nuova app potrebbe essere legata alla volontà di integrare maggiormente il servizio all’interno del sistema operativo; alternativamente, potrebbe essere un meccanismo per far sì che gli adulti non debbano ricordarsi di installare attivamente l’app sui dispositivi dei bambini per fare funzionare l’intero sistema Google Family Link.

Questa seconda ipotesi sembra decisamente più verosimile. Probabilmente sarà la stessa Google a fornire presto maggiori informazioni per togliere ogni dubbio sulla questione. Vi aggiorneremo nel caso in cui vi fossero novità al riguardo.

Potrebbero interessarti anche: Google Chrome inizia ad accogliere su Android la barra delle gesture trasparente e Google Play Giochi per PC Beta arriva in Italia: ecco come provarlo