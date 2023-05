Nei mesi scorsi il team di Google ha annunciato di avere in programma l’estensione del servizio Google Play Giochi per PC Beta anche in Europa e finalmente è arrivato in Italia.

Ricordiamo che il colosso di Mountain View lavora oramai da un po’ di tempo a Google Play Giochi per PC, soluzione che è stata lanciata alla fine del 2021 con l’obiettivo di mettere a disposizione degli utenti un modo per far funzionare i loro giochi mobile preferiti sui computer Windows.

Tutto quello che c’è da sapere su Google Play Giochi per PC Beta

Così come viene spiegato dal team di Google, grazie a questo servizio gli utenti hanno la possibilità di giocare con oltre 100 titoli che spaziano tra vari generi, dalle avventure di azione ai rompicapi di abbinamento a tre, dai simulatori di vita agli RPG tattici.

Questi sono i requisiti minimi per poter usufruire del servizio:

Sistema operativo: Windows 10 (v2004)

Spazio di archiviazione: unità a stato solido (SSD) con 10 GB di spazio di archiviazione disponibile

Grafica: GPU Intel UHD Graphics 630 o equivalente

Processore e memoria: 4 core fisici della CPU e 8 GB di RAM (alcuni giochi richiedono una CPU Intel)

Account amministratore di Windows – la virtualizzazione hardware deve essere attiva

Con riferimento alle GPU consigliate dal colosso di Mountain View, ecco l’elenco completo:

NVIDIA GeForce GTX serie 600, 700, 800, 900 o 10

NVIDIA serie Volta

NVIDIA GeForce serie 16, 20 o 30

Scheda grafica Intel Iris Xe

AMD Radeon HD 7790, 7850, 7870, 7950, 7970 o 7990

AMD Radeon HD 8970 o 8990

AMD Radeon R9 serie 200

AMD Radeon R7/R9 serie 300

AMD Radeon RX serie 400

AMD Radeon RX 570, 580 o 890

AMD Radeon RX serie Vega

AMD Radeon serie VII

AMD Radeon RX serie 5000 o 6000

Per ulteriori informazioni su Google Play Giochi per PC vi rimandiamo al sito ufficiale (lo potete trovare seguendo questo link), ove sarà anche possibile scaricare la versione beta del programma.

Non ci resta altro da fare che augurarvi buon divertimento.