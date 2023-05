Con il passare dei mesi ci avviciniamo sempre di più al Galaxy Unpacked, appuntamento estivo previsto per la fine del mese di luglio, in occasione del quale verrà presentato il nuovo smartphone pieghevole a conchiglia Samsung Galaxy Z Flip5 che, con il passare del tempo, si sta rendendo protagonista di un numero sempre crescente di indiscrezioni. Recentemente sono emerse informazioni in merito a una funzione software inedita, a una scelta di design che farebbe segnare un ritorno al passato oltre che numerosi dettagli riguardo il display esterno, cavallo di battaglia del dispositivo e terreno di scontro per gli smartphone pieghevoli.

Oggi torniamo a parlare delle specifiche di Samsung Galaxy Z Flip5 il quale, a detta di un rumor, dovrebbe riproporre una batteria dall’amperaggio simile rispetto al predecessore.

Svelata la capacità della batteria di Samsung Galaxy Z Flip5

Ebbene, stando ad alcune informazioni trapelate scovate dal portale Galaxy Club in alcuni documenti di un’agenzia di regolamentazione, il prossimo Samsung Galaxy Z Flip5 non potrà contare su un comparto di batterie superiore rispetto a Galaxy Flip4, almeno per quanto riguarda il mero amperaggio.

Nel documento si apprende come la batteria più piccola di Galaxy Z Flip5, numero modello EB-BF731ABY, ha una capacità nominale di 971 mAh. Inoltre, la batteria più grande, numero di modello EB-BF733ABY, ha una capacità nominale di 2620 mAh. Questo porta la capacità nominale totale della batteria fino a 3591 mAh; un comparto pressoché identico a quello di Galaxy Z Flip4 che può contare una capacità di 3595 mAh.

La differenza rispetto al modello del scorso anno sta nella distribuzione della capacità delle due batterie infatti quella di Flip4 sembra essere più equilibrata: la piccola conta 1040 mAh mentre l’unità più grande fa registrare 2555 mAh.

L’indiscrezione potrebbe generare insoddisfazione negli appassionati del modello a conchiglia di Samsung che auspicavano l’utilizzo di una batteria dalla capacità superiore sul nuovo modello al fine di migliorarne l’autonomia.

Samsung si affiderà all’ottimizzazione dello Snapdragon 8 Gen 2

Il mero amperaggio e le sole specifiche tecniche non raccontano l’intera storia di un dispositivo né sono un sufficiente indicatore delle sue prestazioni. Tra le variabili da prendere in considerazione in questo caso è fondamentale l’ottimizzazione operata dal produttore: lo abbiamo osservato nel corso degli anni con aziende come Apple che ne hanno fatto un punto di forza ed elemento imprescindibile dei propri dispositivi, Google con i processori Tensor e Samsung con il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy – versione personalizzata del SoC affinché hardware e software possano lavorare all’unisono – la cui implementazione sulla famiglia Galaxy S23 ne ha migliorato drasticamente l’esperienza di utilizzo.

Detto ciò, la differenza per quanto concerne l’autonomia di Samsung Galaxy Z Flip5 potrebbe farla proprio lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy e la sua ottimizzazione ad hoc per i dispositivi del colosso coreano, facendo così dimenticare il deludente amperaggio della batteria.

Il Galaxy Unpacked 2023 si avvicina e il passare delle settimane è lecito attendersi una proliferazione ancora maggiore di indiscrezioni riguardanti Samsung Galaxy Z Flip5 e il fratello maggiore Galaxy Z Fold5. Vi aggiorneremo qualora dovessero emergere ulteriori informazioni.

In copertina Samsung Galaxy Z Flip4

