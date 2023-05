Manca ancora un po’ di tempo all’evento Galaxy Unpacked di questa estate, durante il quale tra le altre cose verrà presentato il nuovo smartphone pieghevole a conchiglia Samsung Galaxy Z Flip5 ma, con il passare del tempo aumentano sempre più le indiscrezioni in merito al dispositivo.

Negli ultimi tempi abbiamo avuto modo di vedere alcuni presunti nuovi dettagli sul display esterno dello smartphone (che dovrebbe crescere considerevolmente di dimensioni rispetto all’attuale generazione), così come nuovi render dettagliati del dispositivo nella sua interezza.

Ora circola in rete un’informazione secondo la quale il futuro pieghevole a conchiglia dell’azienda sarà il primo a beneficiare di una funzione software finora mai implementata sui dispositivi della serie Galaxy Z Flip, scopriamo di cosa si tratta.

Samsung Galaxy Z Flip5 sarà il primo della serie con il supporto a Samsung DeX

I dispositivi della serie Galaxy Z Flip sono sempre stati considerati smartphone di fascia alta, nonostante spesso non beneficino delle medesime caratteristiche che contribuiscono a far rientrare altri dispositivi nella medesima categoria, se infatti possono vantare processori al top e display notevoli (complice anche il fattore di forma), lato fotocamere spesso non reggono il confronto con i flagship dell’azienda.

Anche lato software hanno sempre avuto qualcosa in meno che, sebbene non ne abbia inficiato particolarmente le vendite (tanto che sembra che Samsung sia intenzionata a raddoppiare la produzione del prossimo modello), potrebbe rendere felici molti futuri acquirenti: stiamo parlando della funzione Samsung DeX.

Samsung DeX è una funzionalità offerta dall’azienda sui dispositivi di fascia alta che consente di trasformare telefoni e tablet Galaxy in una workstation con un’interfaccia simile a un desktop, questa interfaccia può essere proiettata su un display esterno, come una smart TV o un monitor, in modalità wireless, oppure utilizzata tramite cavo HDMI, con anche la possibilità di collegare e utilizzare accessori esterni quali mouse e tastiere. L’azienda offre in realtà anche delle apposite applicazioni Samsung DeX per Windows e Mac, in modo da poter sfruttare tale modalità collegando lo smartphone al computer attraverso un semplice cavo USB-C.

Ora, stando a quanto condiviso dai colleghi di Sammobile, apprendiamo che Samsung Galaxy Z Flip5 sarà il primo della serie a poter vantare la funzionalità Samsung DeX, rendendolo il più piccolo telefono Galaxy mai realizzato a poter beneficiare di tale modalità.

Al momento non è chiaro se, in seguito alla commercializzazione del suddetto dispositivo, l’azienda possa aver intenzione di introdurre la funzionalità Samsung DeX anche sugli smartphone della serie Galaxy Z Flip più vecchi, gli smartphone in questione non dovrebbero avere alcun problema nel supportare tale modalità, non è quindi da escludere che Samsung possa fare un regalo anche a loro.

Ad ogni modo potremmo saperne di più entro luglio, periodo durante il quale la società presenterà, nel già menzionato evento Galaxy Unpacked, non solo Galaxy Z Flip5 ma anche Samsung Galaxy Z Fold5, Galaxy Watch6 e i nuovi tablet della serie Galaxy Tab S9.

