Hon Pak, vicepresidente e capo del team di salute digitale di Samsung, ha dichiarato a The Korea Times come la piattaforma Samsung Health abbia raggiunto i 64 milioni di utenti mensili attivi in tutti il mondo, ciò è principalmente dovuto agli smartwatch della serie Galaxy Watch che fanno registrare un interesse sempre crescente nei confronti delle funzionalità di monitoraggio del sonno.

Raddoppiano ogni anno gli utenti che monitorano il proprio sonno con gli smartwatch Galaxy Watch di Samsung

Proprio a inizio mese abbiamo visto Samsung annunciare alcune delle novità in arrivo sulla prossima versione della One UI Watch, con l’intento di migliorare quanto più possibile la propria interfaccia grafica dedicata agli smartwatch l’azienda investe particolari risorse sulle funzionalità dedicate al monitoraggio del sonno.

Rispetto al 2022, il numero degli utenti che utilizzano le funzioni per il monitoraggio del sonno sugli smartwatch dell’azienda è raddoppiato, stando ai dati condivisi la metà degli utenti di Galaxy Watch accede settimanalmente agli strumenti di monitoraggio del sonno, mentre il 40% degli utenti di Galaxy Watch utilizza le funzionalità del sonno in Samsung Health almeno tre volte a settimana.

In buona sostanza decine di milioni di utenti in tutto il mondo si affidano alle funzioni di monitoraggio della qualità del sonno offerte da Samsung Health, motivo per cui l’azienda ha particolare interesse nel rifinire ed implementare quante più migliorie possibili in questo ambito; nella prossima versione della One UI Watch l’azienda porrà l’accento sulle seguenti funzioni:

migliorare la comprensione dei modelli di sonno personali attraverso una nuova interfaccia utente Sleep Insights

Sleep Coaching , già disponibile nell’app Samsung Health per i telefoni Galaxy, verrà implementato anche sui Galaxy Watch, aiutando gli utenti a costruire delle sane abitudini di sonno

migliorare la connettività tra gli smartwatch dell'azienda e i dispositivi compatibili con SmartThings, così da consentire a questi ultimi di reagire ai parametri della Modalità Sonno

La One UI Watch 5 dovrebbe fare il suo debutto insieme agli smartwatch della serie Galaxy Watch6, la cui presentazione è attesa per il mese di luglio, non ci resta che attendere per scoprire se l’azienda ha in serbo ulteriori novità per le funzioni di monitoraggio del sonno.

